Cartaginés y Rodolfo Villalobos se agarran del pelo por el veto del estadio Fello Meza

Leonardo Vargas, gerente deportivo del Cartaginés no temió en señalar a Rodolfo Villalobos. (Rafael Pacheco Granados)

El veto del estadio Fello Meza para los partidos finales de la primera fase del Clausura 2023 es el motivo del pleito entre la dirigencia del Cartaginés y el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalolobos.

Este jueves, el Comité de Licencias de la Fedefútbol rechazó el levantamiento del veto para el estuche blanquiazul al argumentar que los problemas que les señalaron aún se mantienen.

En el club brumoso afirman que no entienden el porqué de la decisión si ellos se pusieron a trabajar fuerte en subsanar los problemas, invirtieron muchos recursos y creían que en días pasados habían llegado a un entendimiento, pero a última hora todo cambió.

“Fue una sorpresa grande, durante estos días hemos trabajo durísimo alrededor de 35 personas en el Fello Meza. A eso de las 10:30 a.m., llegaron los personeros de Licencias con un modo extraño, diferente a las últimas inspecciones, bastante prepotentes y condicionados, pues ya sabían lo que iba a pasar

“De los siete puntos señalados logramos subsanar seis; quedó un punto que era el tema de los escalones en las líneas amarillas que ya se estaba haciendo en este momento, llevábamos un avance en eso y se los dijimos, pero lo extraño fue la predisposición con el que llegaron al Fello Meza”, dijo Leonardo Vargas, gerente deportivo blanquiazul a FUTV.

El dirigente no se anduvo por las ramas para decir que les están cobrando un tema político, dado que su club no apoya a Rodolfo Villalobos en la reelección a la presidencia de la Fedefútbol.

“Esto para mí es completamente una decisión política en cuanto al tema del fútbol y que nos perjudica muchísimo. Que para la fecha 20 se toman este tipo de decisiones, creemos que por eso la decisión viene por otro lado.

“Uno no entiende cómo a pesar de los trabajos, no se permiten las cosas, pese al esfuerzo económico que hicimos. Es donde digo que me deja espacio para pensar cualquier tipo de cosas que todos lo sabemos pasan en la Federación. Hay cosas que suceden con dineros que se estafan, que se pierden por malas decisiones que toman. Uno no entiende cómo eso sí se pasa por alto en la Federación y el tema de unos escalones en el estadio no, ahí es donde uno ve la mala intención”, añadió Vargas.

Rodolfo Villalobos fue señalado por la dirigencia brumosa. (JOHN DURAN)

Villalobos, quien se encontraba también en el Colleya Fonseca, minutos antes había retado a cualquier dirigente a que tuviera la valentía de decirle en la cara que los vetos eran por un tema político, acusación que tachó de vulgar y nefasta.

“Reto a los equipos que lo digan públicamente y que me demuestren que esto es un tema político de Rodolfo Villalobos, que lo demuestren. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a tirar piedras y ensuciar el fútbol”, dijo el jerarca momentos ante de que Vargas lo señalara.

Al ver que al dirigente no le tembló el pulso señalarlo, afirmó que lo que está diciendo Vargas es falso y que “hablará con su papá”, como si se tratara de acusarlo.

“Es una lástima que lo diga, voy a hablar con su padre que es el presidente del club, me parece que se está dejando guiar en un momento por la poca experiencia que tiene.

“Ellos pueden decir de todo, me encantaría que lo demostraran, porque yo sí puedo demostrar por qué el estadio está sin licencia y la paciencia que hemos tenido de mandarles una reinspección. Él más bien me llamó en la tarde y me dijo si, políticamente, podía hacer algo y le dije que no podía hacer eso”, señaló Villalobos.