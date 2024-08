Cayó el segundo técnico de la primera división

Este martes se dio a conocer la caída del segundo técnico de la primera división, cuando apenas llevamos cinco fechas jugadas.

Julio César Fuentes no sigue más en la dirección téncica de Puntarenas FC. (John Duran)

Se trata de Julio César Fuentes, técnico uruguayo que dirigía a Puntarenas FC y quien no obtuvo los resultados deseados.

El primero que cayó fue Luis Fernando Fallas de Pérez Zeledón, quien fue despedido del equipo en la jornada tres. Fue sustituido por Horacio Esquivel .

Fuentes se fue porque también dejó la institución Jonatan Dearte, gerente deportivo del club y quien trajo al uruguayo a trabajar con los porteños.

“Era lógico que no continuáramos. He tenido una excelente relación con doña Silvia Bolaños (presidenta), ha sido para nosotros importante el apoyo y nos pusimos de acuerdo, no se están dando las condiciones para seguir y realmente fue como un acuerdo y se desarrolló en buenos términos, por suerte”, dijo el entrenador a Tigo Sports.

Fuentes dirigió al Puerto en cinco partidos con dos empates y tres derrotas, con tres goles a favor y siete en contra y deja al club en la décima posición, solo superando a Santos y Santa Ana FC por gol diferencia en ambos casos.