Celso Borges acompañó a la Liga a todos sus partidos mientras estuvo lesionado

El volante de Alajuelense y de la selección nacional Celso Borges confesó que mientras estuvo lesionado fue a todos los partidos de su equipo para mostrar apoyo a sus compañeros.

Celso Borges va muy bien de su lesión que la recupera en el CAR. (Prensa Alajuelense)

De hecho, el manudo fue de los más eufóricos cuando Alajuelense derrotó al Herediano de forma agónica en la jornada 21 del campeonato 2 a 1 y logró asegurarse el primer lugar. Incluso, estuvo presente en el partido ante Santos en la última jornada, que era de mero trámite y se jugó en Guápiles.

“Parte del compromiso que uno asume con un equipo es cada vez que se pueda estar presente, porque sé lo bonito que es cuando uno ve a los compañeros apoyando desde afuera y uno se siente muy apadrinado en ese sentido”, dijo el jugador.

“Ayudé desde otra parte y el estar bien, estar sano, estar sin problemas en la vida cotidiana también uno lo agradece”, agregó.

Para el volante es un gusto y un placer poder ir a los juegos y apoyar.

“Me siento como uno más, no me siento como alguien fuera de todo el empaque grupal y ellos me han hecho sentir muy bien, para la parte mental de recuperación para uno es bastante positivo”, explicó.

Celso fue convocado a la Sele, pero está en el Centro de Alto Rendimiento de su club para recuperarse pronto y bien del esguince en su rodilla y luego integrarse. Así hizo en el anterior microciclo.

“Nunca había batallado tanto con lesiones como hasta ahora. La mayoría han sido por golpes y esto en la rodilla es la primera vez que me pasa algo así en mi carrera. Por dicha no fue nada tan serio, que tenga que dejar muchos meses la competición”, expresó Celso Borges en el CAR, en Turrúcares, Alajuela.

“La verdad creo que no me habría podido haber recuperado tan rápido si no fuera por todas las facilidades que hay aquí en el CAR y por todo el personal que está altamente capacitado para hacerlo. Vamos a ver si la próxima semana estoy ya de lleno”, expresó el volante.