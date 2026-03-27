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Celso Borges da un importante anuncio previo al duelo de Costa Rica y Jordania

Celso Borges anuncia su vuelta a las transmisiones en vivo para reaccionar al juego de Costa Rica ante Jordania

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Por Eduardo Rodríguez

El volante Celso Borges anunció que estará reaccionando en vivo al partido debut de Fernando Batista al mando de la Sele.

El mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial su regreso en redes sociales, al anunciar que vuelve “Qué Parida”.

Celso Borges disfrutó de un café en las salas de espera del aeropuerto Juan Santamaría.
Celso Borges confirmó que estará reaccionando en stream al debut de Batista con la Sele. (LDA/LDA)

“Arrancamos otra vez ‘Qué Parida’ en vivo por YouTube y Twitch. Tendremos comentarios en vivo, análisis antes del partido, unos segmentos vacilones”, comentó el futbolista.

El mismo Borges confirmó que no estará solo, ya que otro exseleccionado, como lo es Kendall Waston, estará de invitado, además del periodista Luis Enrique Bolaños.

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Durante la pasada eliminatoria, antes de volver con la Tricolor, Borges hizo algunas transmisiones junto a su padre, Alexandre Guimaraes, reaccionando a los juegos de Costa Rica.

El duelo entre Jordania y Costa Rica iniciará a las 11:30 de la mañana, hora de Costa Rica.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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