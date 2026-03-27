Celso Borges da un importante anuncio previo al duelo de Costa Rica y Jordania

El volante Celso Borges anunció que estará reaccionando en vivo al partido debut de Fernando Batista al mando de la Sele.

El mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial su regreso en redes sociales, al anunciar que vuelve “Qué Parida”.

Celso Borges confirmó que estará reaccionando en stream al debut de Batista con la Sele. (LDA/LDA)

“Arrancamos otra vez ‘Qué Parida’ en vivo por YouTube y Twitch. Tendremos comentarios en vivo, análisis antes del partido, unos segmentos vacilones”, comentó el futbolista.

El mismo Borges confirmó que no estará solo, ya que otro exseleccionado, como lo es Kendall Waston, estará de invitado, además del periodista Luis Enrique Bolaños.

LEA MÁS: Luis Javier Paradela brilla con Cuba y roba miradas en amistoso internacional

Durante la pasada eliminatoria, antes de volver con la Tricolor, Borges hizo algunas transmisiones junto a su padre, Alexandre Guimaraes, reaccionando a los juegos de Costa Rica.

El duelo entre Jordania y Costa Rica iniciará a las 11:30 de la mañana, hora de Costa Rica.