Celso Borges: “Es un penal que ya había tirado 30 mil veces en mi cabeza”

Celso Borges marcó un penal que podría ser vital esta eliminatoria. foto John Durán Celso Borges marcó un penal que podría ser vital esta eliminatoria. foto John Durán (JOHN DURAN)

Hay escenarios que los futbolistas se imaginan una y mil veces, algo así le pasó volante Celso Borges antes de lanzar el penal que le dio el triunfo 2-1 a Costa Rica sobre El Salvador este domingo.

El jugador de Alajuelense tomó la pecosa, la puso en el punto de penal, se tomó su tiempo y la colocó en la parte alta del marco de la Selecta, para marcar el tanto definitivo a los 58 minutos.

“Al principio hablé con Bryan (Ruiz) para ver cómo estaba la cosa y él me dio mucha confianza. Es un penal que ya había tirado 30 mil veces en mi cabeza, lo he visualizado así, me tomé más tiempo de lo normal, pero era lo que necesitaba para una situación tan crítica, estar tranquilo”, dijo a Deportes Repretel.

Fue una jugada de muchísima tensión para todos. Incluso, en las gradas del estadio Nacional estaba Alexandre Guimaraes, padre de Celso, quien siguió con mucha emoción el momento.

Alexandre Guimaraes estuvo en el Estadio Nacional viendo a la Sele y a su hijo. Foto: John Durán Alexandre Guimaraes estuvo en el Estadio Nacional viendo a la Sele y a su hijo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“No creo que haya sido muy bonito para él (se ríe), no me imagino lo que es ser papá y ver al hijo tomar la bola en un momento así, él está emocionado de la situación, pero obviamente es mucha responsabilidad y cada uno cumple con su rol, eso es lo bonito”, explicó el volante.

Durante el segundo tiempo, el aporte de Borges fue vital, no solo anotando el penal del triunfo, sino que a los 52 minutos puso la asistencia con la que Bryan Ruiz puso el 1-1.

“Es una excelente victoria, muy necesaria, fue una muestra de que en esta eliminatoria los partidos serán así, será muy complicada para todos los equipos y se va a definir en las últimas fechas. Debemos seguir por este camino, no podemos perder más puntos en casa, hicimos valer el punto que se ganó en Honduras”, dijo Ruiz a la misma televisora.