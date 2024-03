Celso Borges evita hablar sobre Jorge Luis Pinto en una entrevista con un medio hondureño

Celso Borges, volante de Liga Deportiva Alajuelense, atendió a Diario Diez de Honduras y conversó de varios temas, sin embargo, cuando le tocaron el tema del entrenador Jorge Luis Pinto, fue breve y tajante y no profundizó.

Celso Borges cree que Costa Rica va a ganar el repechaje.

Borges anunció su retiro de la Selección Nacional el pasado 15 de marzo y reconoció que era un tema que venía pensando, ya que desde que asumió el técnico Gustavo Alfaro, nadie lo llamó.

A Borges se le atribuyen roces con Pinto, quien fuera el entrenador de la Selección Nacional en el exitoso proceso del Mundial de Brasil 2014. Incluso, Pinto fue testigo de Adrián Gutiérrez (qdDg) y Juan Carlos Román, quienes fueron querellados por Borges, Bryan Ruiz y Keylor Navas.

Al final, los dirigentes fueron absueltos aunque debieron pagar una suma de dinero a los querellantes. Pinto fue el testigo estrella a favor de Gutiérrez y Román.

Al cierre de la entrevista, Diario Diez le preguntó a Borges por el tema.

“Finalmente, la conversación se tornó incómoda, ya que se tocó el tema del profe Jorge Luis Pinto, con quien el mismo Celso, como otros pesos pesados del camerino tico como Keylor Navas y Bryan Ruiz, se opusieron a la continuidad del timonel”, dice la nota del medio hondureño.

Celso Borges le hizo una finta al tema de Jorge Luis Pinto. (Alonso Tenorio)

“Y luego todo terminó muy mal, por el tema de los problemas con el profe Jorge Luis Pinto, ¿no?”, le consultó el periodista de DIEZ.

“¿Pero en qué sentido?”, respondió Borges medio desencajado, para luego decir: “No, bueno, al final clasificamos a dos Mundiales seguidos, fueron tres consecutivos haciendo las cosas bastante bien”, cerró de forma tajante el corto tema”, dice la información.

Sin embargo, Celso abordó otros temas con el medio de comunicación de forma amable y cortés, como es su estilo. Pronosticó que Costa Rica ganará el repechaje 2 a 0, que el clásico centroamericano es Costa Rica contra Honduras, pero no se puede obviar el crecimiento de Panamá, entre otros.

También dijo que ya venía pensando en el retiro de la Selección Nacional, y que desde que Gustavo Alfaro es el técnico, nadie lo ha llamado.

“No, la decisión la venía pensando desde hace un tiempo y estoy tranquilo con lo que hice y por haber formado parte de una generación tan linda para el país; mi retiro no fue por la no convocatoria, era algo que tenía pensado y se dio en este momento de mi vida donde me siento muy pleno, muy feliz, pero era una etapa que tenía que cerrar”, explicó.