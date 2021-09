Celso Borges habló de su salida del Dépor: “El fútbol de allá (Costa Rica) viene en crecimiento”

Celso llegó al Dépor en el 2015 y volvió el año pasado. Real Deportivo La Coruña. Celso llegó al Dépor en el 2015 y volvió el año pasado. Real Deportivo La Coruña. (Real Deportivo La Coruña)

El volante Celso Borges dio una entrevista al medio español La voz de Galicia, en la que aseguró que vuelve a Tiquicia para estar cerca de los suyos y por el nivel del fútbol local.

El tico conversó con el periodista Xurxo Fernández y le dijo que este semana, en un entrenamiento, supo que no sería tomado en cuenta en el Deportivo de La Coruña, club en el que estuvo del 2015 al 2018 y luego del 2020 a la fecha.

“(Regreso a Costa Rica) porque es mi país, porque el fútbol de allá viene en crecimiento y porque han ido pasando los años y he estado lejos de los míos y noto que el tiempo no lo voy a recuperar.

“Parte de la vida también consiste en pasarla con quienes lo merecen, con quienes han estado siempre ahí. Vuelvo a casa”, contó.

“Me tengo que ir”

“Hubo un ejercicio en el que Borja (Jiménez, entrenador del Deportivo) no me incluyó y me puse a correr al margen. Ahí me avisaron de que el acuerdo estaba listo y supe que ya no me iba a entrenar más con el Dépor, así que quise estirarlo un poco.

“Quise llevarme el último video mental de Abegondo (Ciudad deportiva). Las últimas fotos para mí. Por eso me quedé rematando un rato más. Exprimiendo hasta el final. Fue un acto más nostálgico que otra cosa. Ya sabía que me iba, el campo estaba vacío, la pelota sonaba mucho... Los últimos tiros. La despedida”, afirmó el jugador de 33 años sobre el entrenamiento del martes.

“Las dos partes sabemos cómo fue el proceso y el rencor solo trae cosas malas. Encontramos la solución a la que se pudo llegar”. — Celso Borges, jugador.

El ahora manudo manifestó que le guarda un gran cariño al club español.

“Estaba en un lugar al que le tengo un cariño terrible y me tengo que ir. Pero me voy con cariño, también. El de los compañeros, del nuevo cuerpo técnico, del personal del club... Y, claro, de la gente.

“Mucha gente que me ha parado para despedirme. Yo creo que eso es bonito y es lo que tiene que quedar. Puedo decir que he sido honesto y lo he entregado todo. Me voy tranquilo”, expresó.

Borges comentó que en las últimas semanas ha trabajado con la incertidumbre sobre su futuro e inclusive contó que él dejó claro a los directivos de La Coruña que quería seguir en el equipo.

Celso jugó con la Sele la eliminatoria mundialista del mes de setiembre. Prensa Fepafut. Celso jugó con la Sele la eliminatoria mundialista del mes de setiembre. Prensa Fepafut.

“Intentas que tu cabeza esté tranquila pese a lo que ves que está sucediendo, pero uno es humano. Decidí concentrarme en trabajar, en entrenar, que no hubiera queja.

“Respondí a los valores que me habían inculcado mis padres. Ya había dejado claro que quería quedarme, no había más que pudiera hacer”, expresó.

Sí dijo estar sorprendido por la forma en la que se dio su salida, pero no quiso entrar en detalles.

“Para qué vamos a ahondar en eso. De qué me sirve. He logrado asumir lo que ha sucedido. Claro que me sorprendió, pero se acabó y así es la vida.

“Las dos partes sabemos cómo fue el proceso y el rencor solo trae cosas malas. Encontramos la solución a la que se pudo llegar. No voy a salir de aquí disparando a nadie, he sido feliz y agradezco lo vivido. Soy así”, destacó.

¿Descarta volver?

“Cómo voy a descartar eso, hombre. No sé en qué etapa será, pero la idea siempre estará ahí”, le recalcó el tico al periodista español.