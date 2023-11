Celso Borges le mandó un consejo muy directo a la Unafut para el Torneo de Copa 2024

Celso Borges es de las figuras de peso que tendrá Alajuelense para la final del Torneo de Copa. (JOHN DURAN)

A pesar de que la final de Torneo de Copa se jugaría casi a estadio lleno o al rato a full, uno de los principales detalles que le quitó un poco de brillo al choque entre Alajuelense y Saprissa es haberlo hecho en medio de una fecha FIFA, en la que los equipos no podrán contar con sus seleccionados.

Este sábado, a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, el plantel ganador no levantará la copa con todos sus integrantes, muchos de los cuales fueron vitales para llevarlos al duelo por el título.

Celso Borges, volante de Alajuelense, señaló que sin duda este es uno de los detalles que se deben mejorar y tomar en cuenta para las ediciones de los próximos años.

“Los que no puedan jugar por lesión es un poco de mala suerte que no puedan estar, la copa a mí me parece una idea extraordinaria, pero hay que irla puliendo. A mí me gustaría como compañero, que la gente que estuvo jugando en muchos partidos de copa pueda disputar el partido más lindo, que es el de la final.

“Creo que cuando se haga la segunda edición van a tener eso en cuenta, porque ellos también se merecen estar ahí, sin embargo, hay compañeros que lo pueden hacer bien para sustituirlos y creo que hay una planilla lo suficientemente buena para poder sacar el partido del sábado”, destacó.

Los manudos tendrán las bajas por selección de Joel Campbell, Carlos Mora, Alexis Gamboa y Giancarlo González en la Selección de Costa Rica y Alex López en la de Honduras y Juan Luis Pérez en la de Nicaragua, mientras que Ian Lawrence y Daniel Chacón están afuera por lesión.