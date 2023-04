Celso Borges reveló la verdadera razón por la eligió a Alajuelense sobre Saprissa

Celso Borges se confesó con Toledo y sus amigos.

La decisión de Celso Borges de inclinarse a jugar por Alajuelense en lugar de en Saprissa, club en el que se formó y debutó, cuando volvió a Costa Rica, aún sigue dando de qué hablar.

En una entrevista publicada este viernes en el canal de YouTube del cantante tico Toledo, el volante rojinegro fue el invitado en “Los Gordos Podcast”, programa que realiza junto a su hermano al productor DJP y Johnny Rooper.

En un momento de la conversación a Borges le soltaron que explicara por qué no eligió al Monstruo en su regreso y luego de unos minutos de insistencia, el futbolista soltó la respuesta.

“Cuando vino esta época que ya se podía plantear el hecho de poder volver porque pasaron muchas circunstancias en España para volver a venir, al final, había un equipo que estaba más interesado que el otro”, dijo en un inicio.

Toledo tiró diciendo, “diay, entonces en Saprissa son unos tacaños”, al tiempo que Rooper decía en tono irónico, “Ayyy moradito, Moradito”, en referencia al presidente Juan Carlos Rojas.

“No, no, no fueron por cuestiones de dinero, en serio, porque con lo que me dijeron a mí, con lo que claro que fueron, dije ‘voy a ir allí porque ellos quieren que esté ahí', entonces por eso dije, ‘voy ahí', afirmó en referencia a la oferta y el acercamiento que tuvo con los rojinegros.

“¿Para qué estar en un lugar que no te quieren?” dijo Toledo, a lo que Celso replicó, “pues sí”.

Borges contó que Saprissa es una institución a la que le tiene mucho cariño y pasó muy buenos momentos, pero hoy en día lleva su corazón al lugar donde va a jugar.

“En este momento estoy entregado a la Liga, me siento como uno más, esa es la verdad”, dijo para finalizar el tema.