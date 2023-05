Celso Gamboa perdió la dulzura del carácter por pleito en juego entre Escorpiones y Limón Black Star

El juego de vuelta de la semifinal de la Liga de Ascenso entre Escorpiones de Belén y Limón Black Star se vio empañado por un tremendo pleito que se armó en una de las graderías.

Escorpiones hizo su trabajo en la ida en el Juan Gobán, con un 2 a 0 contundente. En la vuelta, administraron su ventaja y aunque pasaron apuros y cayeron 1 a 0 en el Polideportivo de Belén, y amarraron el boleto.

El cuadro belemita clasificó a la final de la Liga de Ascenso. Foto: Limón Black Star. (Limón Black Star)

Las versiones sobre el zafarrancho son variadas, una barra culpa a la otra, pero lo cierto es que hasta la seguridad tuvo que intervenir para evitar una tragedia.

Luego de los lamentables hechos, el cuadro belemita publicó un comunicado en el que lamenta los hechos, pero se lava las manos.

“Escorpiones de Belén lamenta los actos bochornosos en la gradería del Polideportivo de Belén en el partido entre nuestro equipo y Limón Black Stars.

“Aunque el sector donde se llevaron a cabo dichas situaciones no corresponden a los seguidores de nuestro equipo, comprendemos que lo más importante en el fútbol es la seguridad de los protagonistas y los aficionados en el estadio. Los valores son lo más importante para Escorpiones y la fiesta del fútbol nos llama a disfrutarlo sanamente”, informó el cuadro.

Los limonenses ganaron el juego de vuelta, pero no les alcanzó. Foto: Facebook.

En los comentarios de Facebook de esa publicación del equipo belemita hay distintas versiones.

Una de las personas que escribió dijo que Escorpiones no estaba preparado para la logística del juego y que algunas de las personas contratadas ofendieron a los integrantes de la barra limonense: “tiran la piedra y esconden la mano, sean más serios”, dijo el hombre.

“Ahora somos los belemitas los culpables, cuando ni siquiera iniciar el partido la barra del equipo visita empezó a tirarnos botellas y juego de pólvora golpeando a adultos mayores y niños, aun así no respondimos e igual siguieron provocando y agrediendo”, puso otro.

También se manifestó Celso Gamboa, socio del equipo limonense, quien aseguró que hubo hasta una agresión a una niña.

“Le pegaron a una niña de un aficionado limonense y al aficionado ferretero le fue como en feria y se lo merecía; no me desdigo. A mi hijo (le pegaron) una moneda en la espalda, lo mismo que a varios niños más. Esta es la última vez que se les llena ese polideportivo. Más les vale que suban a primera división, mi cortesía y paciencia se agotó con ustedes. Por andar regalando entradas y no pagar seguridad suficiente se les salió de las manos”, manifestó Gamboa.

En el Estadio de Limón fueron tratados con respeto y cortesía, todo lo contrario en ese Polideportivo donde a punta de monedas sin importar adultos mayores o niños pretendieron arrinconar a la afición de Limón que sí es real. Sean campeones, se los recomiendo”, comentó Gamboa con un tono amenazante.