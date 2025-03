César Alpízar se disculpó con Alajuelense y con Alexandre Guimaraes por filazos que les mandó

César Alpízar, entrenador de Puntarenas FC, se disculpó este lunes con Liga Deportiva Alajuelense y con su técnico, Alexandre Guimaraes.

César Alpízar se disculpó con Alajuelense y con Alexandre Guimaraes. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El Puerto perdió la final de Copa ante Alajuelense, 1 a 0, el sábado pasado en el estadio Nacional y Alpízar fue muy crítico, al final de la mejenga, sobre el planteamiento que presentaron los rojinegros.

“Es interesante como hace unos meses era antifútbol y ahora sí es una herramienta. No me gustó”, expresó ese día en Tigo Sports el técnico chuchequero.

No obstante, este lunes, Alpízar reconoció que se equivocó y que esas declaraciones las dio al calor del momento.

“Al final, Guimaraes siempre ha sido un caballero cada vez que me lo he topado, no debí haber utilizado ese término y me disculpo, pero ya no quiero hablar más del tema”, le dijo Alpízar a La Teja este lunes.

“Fueron declaraciones que di en Tigo al calor del momento, porque creí que era el medio adecuado, pero no quiero, repito, no quiero hablar más de eso”, comentó.