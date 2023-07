Chamaco de 19 años contó secreto para taparle penal a Jonathan McDonald y salvar a Sporting

Leonardo Quirós le atajó un penal a Jonathan McDonald. Foto: Prensa Unafut

Con 19 años encima, aún con cara de carajillo, el portero de Sporting, Leonardo Quirós, no olvidará el partido de este domingo ante San Carlos, duelo en el que fue el gran salvador de la victoria albinegra al taparle un penal nada más y nada menos que a Jonathan McDonald.

A los 79 minutos toda la responsabilidad cayó en los hombros del chamaco cuando el árbitro Hugo Cruz pitó el cobro a favor de los Toros del Norte, una oportunidad de oro para empatar tras ir perdiendo 1-0 desde los 64 minutos con el gol de Pablo Rodríguez.

Al frente Quirós tenía un cobrador que desde el 2020 no fallaba un penal según los datos de Tigo Sports, pero un atacante que conocía muy bien, pues ambos habían sido compañeros en el Herediano.

¡TAPADÓN! Leonardo Quirós no solo le tapa el penal, también evita que McDonald se suba al podio de goleadores históricos del fútbol nacional pic.twitter.com/OYXjjeZuJP — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 31, 2023

“Yo con McDonald ya había compartido vestuario y en ese tiempo a mí me había tocado ser cuarto portero, entonces es lo habitual que el más chamaco se quede tapando los penales de los jugadores que suelen tirarlos, siempre pensando en la experiencia y el gran jugador que él, estoy muy agradecido que esta vez fui yo quien le ganó la partida”, explicó a Tigo Sports.

Por su lado, Jonathan elogió la acción de Leonardo, pues no fue una atajada fácil y reconoció que el conocimiento entre ellos fue importante para ese momento.

“Él era uno de los que se quedaba pateando penales con nosotros, por eso creo que ya me conocía bien, me lee, me aguantó hasta el final y decidió a un lado, yo también esperé hasta al final, virtud que se tiró al lado correcto”, agregó.