Champions League: emotivo reencuentro marcará el duelo Real Madrid vs Milán

La cuarta jornada de la Champions League se presentará con reencuentros interesantes y varios juegos decisivos de cara a las siguientes fases. Ancelotti contra el Milán y Xabi Alonso en Anfield es parte del menú futbolero que se podrá apreciar el martes.

Diez días después de sufrir una goleada en el clásico español (4-0 contra el Barcelona), el estadio Santiago Bernabéu volverá a el escenario de otro tradicional enfrentamiento, entre el Real Madrid y el Milán.

Ambos equipos están necesitados de puntos: los merengues están fuera de los 8 puestos que clasifican directamente para octavos.

Caso parecido al del Milán, que ha perdido dos de sus tres partidos en Europa y en la Serie A también está alejado de la cabeza (7º a 8 puntos del Nápoles).

Así se jugará la primera fecha: PSV vs Girona y Slovia Bratislava vs Dinamo Zagreb, ambos a las 11:45 a.m.

Los demás juegos serán a las 2 p.m.: Real Madrid vs Milán; Sporting Lisboa vs Manchester City; Liverpool vs Bayer Leverkusen; Celtic vs Leipzig; Borussia Dortmund vs Sturm Graz; Lille vs Juventus; Bologna vs Mónaco.