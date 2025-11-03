Deportes

Chepe Bomba anticipa una buena y una mala noticia para Alajuelense

Chepe Bomba no se guardó nada: dio por hecho el tricampeonato de Alajuelense en Centroamérica, pero vaticinó un duro golpe en el campeonato local

Por Eduardo Rodríguez

El conocido periodista de Panamá, José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, subió un video a sus perfiles de redes sociales tirando una buena y una mala noticias para Liga Deportiva Alajuelense.

Según el comunicador canalero, a los rojinegros les viene un título en diciembre, pero también una decepción más.

“Siendo realistas yo creo que la Liga ya es campeón, ya tiene que ir poniéndole ese título, ese escrito donde diga Liga Deportiva Alajuelense tricampeón de la Copa Centroamericana 2025, pero ya saben en diciembre, los veremos hundirsen nuevamente en Costa Rica, punto pelota mentira no es”, afirmó Chepe Bomba.

José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, afirma que Alajuelense no será campeón de Costa Rica de nuevo en diciembre. (Instagram)

Y es que el periodista panameño siempre ha sido un feroz crítico de Alajuelense por su simpatía hacia el Saprissa, por lo que no es la primera vez que le lanza duros mensajes a los manudos, pese a darlo como monarca de Centroamérica, de nuevo, sin embargo, pese al momento actual de los rojinegros, los descarta como campeones del fútbol tico.

LEA MÁS: Alajuelense superó un durísimo calendario en octubre echando mano de un detalle que fue fundamental

La Liga se enfrentará al Xelajú de Guatemala en la final del torneo internacional, a finales de noviembre en el Alejandro Morera Soto, y una semana después, a inicios de diciembre, en suelo chapín.

