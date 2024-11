Chepe Bomba llegó al país y prende el fuego de la rivalidad entre Costa Rica y Panamá

José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, es un periodista panameño famoso por sus comentarios provocadores hacia Costa Rica y que se encuentra en el país cubriendo a su selección, en el marco de la rivalidad futbolística entre ambos países.

Chepe Bomba (de rayas) disfruta su estancia en Costa Rica. (Cortesía )

Chepe Bomba ha dicho hasta la saciedad en su programa El Marcador, que Panamá es el papá de Costa Rica, lo que ha generado reacciones adversas en algunos aficionados costarricenses. No obstante, Chepe Bomba ha disfrutado de una cálida recepción en el país, desde este miércoles, cuando llegó al país, según contó a La Teja.

Chepe Bomba conversó con La Teja sobre cómo ha sido su experiencia en suelo tico, si lo han reconocido y qué espera de la reacción de la afición durante el partido de este jueves, cuando Costa Rica y Panamá se enfrenten en el estadio Nacional a las 8:00 p.m., en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“Lo pensamos bien, lo analizamos, lo consultamos y concluí que Costa Rica es un país con cultura, con gente educada, civilizada, buena gente, así que me dije, ‘vamos a la cobertura’”, comentó. “Ya estando aquí, es un país espectacular; todo ha sido excelente”.

Desde su llegada, Chepe Bomba ha sido reconocido. Del aeropuerto se fue a una soda y luego el Proyecto Gol junto con su colega Josué Quesada, quien ha sido como el anfitrión.

En el Proyecto Gol participó en la conferencia de prensa y fue entrevistado por varios medios, como Teletica, Repretel y Tigo. “Es gente cordial, me trataron muy bien. La primera persona que me llamó ‘Chepe Bomba’ fue el agente de aduana, pero fue muy amable”, señaló.

El periodista panameño José Miguel Domínguez la pasa muy bien en Costa Rica.

En redes sociales, la situación es distinta. Chepe Bomba admite que allí los comentarios son más fuertes, pero afirma que en persona el trato ha sido respetuoso. “Durante el juego, yo creo que el tico me va a tratar bien. Si me reconocen, tal vez me digan bocón, o esto o lo otro, pero no creo que alguien se me acerque a pegarme; si pasa, sería normal, pero espero que no”, comentó.

El periodista también adelantó que desea tener un “frente a frente” con Daniel Martínez de Repretel, con quien debatirá el jueves en el contexto de la cobertura del partido.

Con esta visita, Chepe Bomba demuestra que, aunque la rivalidad en el fútbol puede ser intensa, también puede ser motivo para unir a los seguidores de ambas naciones en un ambiente de respeto.