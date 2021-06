Y entre todo ese montón de “curiosidades”, sin afán de defender a ninguno de los citados porque no me corresponde, ¿qué ganaron todos los aludidos? Dónde está el chorizo si después del 5-0 hasta Oscar Ramírez salió bien devaluado y se le cayeron las medallas no solo por la goleada en España sino por venirse "invicto" con dos derrotas, seis goles en contra y unos pocos tiritos a marco. Muy pobre para un equipo que "curiosamente" querían vender muy bien en esta gira.