Chica hondera y su club de autos solo para mujeres rompen barreras

Karen Trejos, de 33 años y vecina de San Rafael de Oreamuno de Cartago, es la propietaria de un hermoso Honda Civic SI, octava generación, que es el delirio de muchas personas cuando lo ven pasar.

El chuzo ha pasado a ser parte importante en la vida de Karen, pues con él formó un club solo para chicas, cuyo único requisito es tener un carro propio de cualquier marca y mostrar la fuerza femenina al volante.

El carro está muy lindo. (Cortesía )

En la actualidad, el grupo cuenta con 70 integrantes y apenas va a cumplir un año, lo que indica que a las mujeres también les encantan las carreteras, el sonido de los motores, y la gasolina.

La historia de Karen y el club es muy interesante. Ella tenía carro desde los 22 años, pero a pesar de que le gustaban, nunca lo manejó más allá de los 500 metros, para arrancarlo, para probarlo, para aprender. Luego se casó, pero se separó y con esa separación vino la independencia y la idea del club.

“Me separé y me tocó aprender sola (de una forma más seria). Siempre me gustó, pero no me atrevía a manejar ni nada; entonces, allí empecé a manejar, saqué licencia y quise ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo, y el grupo empezó a crecer y ya somos 70″, dijo.

Karen Trejos está muy orgullosa de su club y su Honda Civic. (Cortesía )

El grupo empezó justo cuando Trejos se hizo del Honda, pues antes tuvo tres carros, pero ninguno la llenó como el Civic.

“Mi primer carro fue un Yaris 2007, que era con el que hacía recorridos de 300 - 500 metros, pero no me gusta el automático. Lo vendí y me compré un Tracker chiquitico; estuve tres meses con él para practicar. Luego tuve un Lancer, y después quería una caja más fuerte, un motor más grande y tuve el Honda Civic, que es 2007″, dijo.

El carro está con toda la pata y fue una ganga. El día que lo compró vio como diez vehículos y solo ese le gustó, pero no tenía la plata. Igual fue a verlo a Santa Ana y le dijo al muchacho que no le alcanzaba, hizo una oferta y lo aceptaron.

El auto de Karen luce muy bien en su parte trasera. (Cortesía )

Ella disfruta yendo a piques en La Guácima, a ferias y a las reuniones que hacen en el club. Sin embargo, nota el machismo en algunas situaciones.

“En los piques se nota mucho porque uno le gana a los hombres y les molesta; empiezan a decir, “¿quién sabe que tiene el carro”?, tratan de buscar una justificación, de que le gané por algo, no por ser mujer. He ido a interclubes de puras octavas (como se le conoce a ese tipo de carros)”.

En cuanto al club, a las reuniones no pueden ir hombres, son solo mujeres que se encuentran para tomar un café o para ir a alguna feria y tienen un tinte social, pues hacen obras benéficas. Por ejemplo, han repartido regalos en comunidades de escasos recursos.

Con el Honda Civic empezó el club de Only Girs Cars. (Cortesía )

El grupo llama mucho la atención y a cada rato las están invitando a las exhibiciones.

“Nos dicen que vayamos, aunque sean diez porque no hay grupos de mujeres, este es el único que se ha presentado a actividades (de los pocos), por eso les gusta mucho. Llama la atención que las mujeres se apunten a las rodadas y esas cosas”, dijo Karen.

Si usted está interesada en formar parte del grupo, busque en Instagram Only Girls Cars y escríbales.