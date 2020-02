“Recuerdo que Stewart estaba para ser presidente de Lifupla y con el fin de que el equipo no desapareciera buscó a alguien para que se hiciera cargo del grupo, un amigo le habló de mí porque yo siempre andaba con equipos de fútbol 11 y me gustaba ver fútbol playa. Él me dio la confianza y fui aprendiendo con el tiempo”, recordó Mesén, de 53 años de edad.