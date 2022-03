Christian Bolaños a seleccionados: “Vienen tres finales dificilísimas”

El volante de Saprissa Cristian Bolaños le envió vibras positivas a los jugadores de la selección nacional que se jugarán el pase al Mundial de Catar 2022 en tres partidos.

“Pasé años ahí, les deseo suerte, son tres finales dificilísimas, muchos de los que están son amigos, saben lo que se juegan, es más que mundial, es representar un país por el que culturalmente hablando el fútbol es el deporte número uno”.

Cristian Bolaños dice que cuando está en la casa se muere por ayudar a sus compañeros. (Alonso Tenorio)

Sobre su club, dijo que cuando ve a sus compañeros de Saprissa jugar se muere por estar en el campo y ayudar.

Bolaños sufrió una lesión en su rodilla derecha, pero ya está entrenando para regresar.

“Uno se mata en la casa viendo al equipo, a los compañeros, se muere de ganas de entrenar, de ayudar al grupo, pero hay que tener paciencia, tomar buenas decisiones, tenemos un margen amplio para cumplir las etapas”, comentó.

“Ha sido un periodo largo, en el que he tenido que ir marcando ciertas etapas en la evolución de la lesión que he tenido, por dicha no es una lesión que sienta dolor o vaya perdiendo confianza o estímulos que uno necesita como jugador, solo reposo, fortalecer, hacer terapias”, dijo.

“Hoy en día estoy en una etapa donde hacemos trabajo de cancha, adaptación, estimular la rodilla para que regrese a realizar los movimientos que habitualmente realiza en la cancha”, añadió.

Dijo que el torneo está muy reñido, pero que Saprissa regresará en buena forma y a competir.

“El campeonato está reñido, peleado, los equipos hacen bien las cosas, por eso no hay tanta diferencia en la tabla de posiciones, el que pestañee un poco va a bajar y nosotros estamos conscientes que tenemos que ganar los partidos”.