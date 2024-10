Christian Bolaños corrió la Media Maratón de Jacó y hasta él se sorprendió con lo que logró

Christian Bolaños se sumó a la Media Maratón de Jacó. (22 Producciones)

Christian Bolaños fue uno de los invitados a la segunda edición de la Media Maratón Samsung de Jacó, organizada por Global Sportx Group. El exjugador morado le puso bonito a la carrera y se refirió a su rendimiento en la competencia.

Bolaños, quien llegó acompañado por su esposa Jazmín Salas, aprovechó su experiencia como futbolista para recorrer diez kilómetros, y aunque no ganó, lo disfrutó al máximo, se sorprendió con el tiempo que logró.

Christian Bolaños aprovechó su experiencia futbolística para correr. (22 Producciones)

“Venía con mi esposa, la pasé muy bien, hice los 10 kilómetros. Me habían dicho que hiciera 21 (kilómetros), pero yo dije ‘qué va, déjeme 10′. Venía con trote de campeón, eso sí. Es la primera que hago (carrera)”, mencionó el exjugador.

“Me había puesto de tiempo entre 35 minutos y hora y media y llegué en hora y dos minutos, me fue superbién, si no me equivoco”, agregó.

Christian destacó la importancia de la preparación y mencionó que su experiencia en el fútbol fue fundamental para su rendimiento físico, aunque admitió que uno de sus gemelos le dolió. También anunció su deseo de competir en otra carrera y, en algún momento, correr los 21 kilómetros.

Los ganadores de la Media Maratón fueron César Lizano y Laura Murillo.

Christian Bolaños espera participar más adelante por la carrera de 21 kilómetros. (22 Producciones)

El experimentado César Lizano se impuso en los 21 kilómetros, pero tuvo una lucha férrea con Pedro Chacón, a quien le ganó por tan solo 17 segundos. Lizano registró una marca de 1 hora, 11 minutos y 35 segundos, mientras que Chacón cerró con 1:11:52.

“Un gran evento, la verdad lo disfruté, vengo del Maratón de Sidney hace un mes. Gracias a Dios en la última parte se me dio el triunfo”, explicó Lizano.

Por su parte, en la categoría femenina fue Laura Murillo quien se impuso con un crono de 1 hora, 29 minutos y 59 segundos.

Christian Bolaños fue acompañado por su esposa.

“Estuvo durísimo, aunque la carrera es plana y rápida hacia mucha humedad, pero me sentí muy bien. Esta carrera va dedicada a mis papás”, comentó Murillo.

Además, en la categoría de los 10 kilómetros, los ganadores fueron Esteban Oses con 33 minutos y 15 segundos, junto a Anielka Chávez que sumó 41 minutos y nueve segundos.

Estas fueron las palabras de Christian Bolaños luego de correr.

Para los 5 kilómetros, el ganador masculino fue el argentino Jonathan Kurtz que terminó en 20 minutos y 13 segundos.

En la mujeres, la más veloz fue Pamela Campos, quien tuvo un tiempo de 23 minutos y 20 segundos.

El recorrido fue 100% asfalto, recorrió todo el boulevard conocido como Las Gemelas y la Avenida Pastor Díaz, que es la calle principal de Jacó.