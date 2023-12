Christian Bolaños dio sus primeras palabras tras su retiro y Juan Carlos Rojas le hizo una promesa

Cristian Bolaños dijo adiós al lado de Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa y Sergio Gila, gerente deportivo. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Christian Bolaños dio sus primeras palabras luego de anunciar su retiro del fútbol con el Saprissa, durante una conferencia de prensa que realizó al lado del presidente del club morado, Juan Carlos Rojas, y el gerente deportivo, Sergio Gila.

En unas palabras muy sentidas y hasta con un nudo en la garganta, Bola habló de lo que es su adiós y con qué se queda tras 22 años de carrera.

“Uno como jugador se da cuenta en qué momento está, soy muy competitivo, pero me pesó muchísimo no jugar tanto, ser titular, es parte de la vida, es un ciclo que se da naturalmente, si bien es cierto si hubiera agarrado otro camino no me hubiera sentido bien, irme a otros clubes no me pasó por la cabeza, al final es difícil alejarse del grupo tan bonito que tenemos.

“Me quedo con todo, lo conversé con mi familia, prepararme para un momento del que uno nunca está listo, amo el fútbol, vengo de un barrio muy humilde, mis padres me hicieron morado de corazón, ahora me toca cerrar un ciclo en el que estoy muy contento con lo que hice. Ahora continúa otro camino para mí, cierra este capítulo que es doloroso, pero espero grandes cosas”, dijo.

Juan Carlos, por su parte, también le dedicó unas palabras y confirmó que la camiseta del volante se colgará en la gradería este del estadio.

“Le decimos adiós un grande del deporte nacional, a un ídolo morado, toma una decisión valiente e importante, gracias eternas Christian, por lo que le ha dado al Saprissa, se lo digo en nombre de los miles de aficionados saprissistas, gracias, me siento honrado por conocer a la persona más allá del futbolista, como una gran persona, eso lo llevarás siempre en tu vida para ser exitoso, sé que la decisión tomada, que también es difícil, vendrá acompañada de grandes éxitos.

“Me enorgullece que seguirás ligado a este club, cuando el ADN es real, el amor es eterno. Los números de Christian no terminan de definir lo que es, aunque fuera muy grande. Saprissa honrará a Christian como se merece, con la camisa número dos en lo alto del estadio, lo anunciaremos en su momento como se merece.”, destacó sin detallar cuál será su nuevo puesto.

En el caso de Gila, detalló sobre la manera qué se dio la decisión para el retiro.

“En esas conversaciones me has hecho ver lo morado que eres, agradecerte que este proceso haya sido tan fácil para todos por la manera que se dio, es claro que ha sido muy difícil, pero que haya sido de esta manera tan bonita, habla de lo que eres.

“Queríamos que formaras parte de un nuevo trabajo cuando te retires, has hecho una carrera impresionante, agradecerte por estos años, espero que coincidamos mucho tiempo más y aportes muchos años a las futuras generaciones. Es fácil decir que una persona es morada, pero hay que demostrarlo, espero verte aún por mucho más tiempo acá”, detalló.