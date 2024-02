Christian Bolaños explica cómo fue que nunca se concretó su fichaje en clubes de Alemania

Christian Bolaños cuenta que luego de tras esa situación dio para que en ese entonces terminara jugando por un torneo en Cartaginés. (Pablo Montiel)

Christian Bolaños estuvo de invitado en el programa 120 Minutos de radio Mounumental y entre las anécdotas que contó sobre su carrera, reveló cómo fue que llegó al Cartaginés en el 2014 y en medio de esa historia reveló que algunos destacados clubes de Europa lo quisieron fichar.

“Para mi sorpresa, después del mundial de Brasil 2014 no tuve ofertas, me pregunté qué estaba pasando, un agente me dijo que mi nombre se había manoseado en Europa, me sorprendí, él me dijo que si conocía a tal persona, le contesté que sí, porque le había firmado un poder para que hablara por mí en España, pero lo usó sin permiso en Alemania.

“Así que todos los agentes se volvieron locos, el precio de mi fichaje varió desde un colón a mil colones y me cerraron las puertas. Hubo equipos como el Schalke 04, Borussia Dortmund, otros en Inglaterra y España que se interesaron en mí y todo se vino abajo”, relató.

Llegó al Cartaginés

Bola pasó un mes buscando equipo, un agente de Uruguay se ofreció a ayudarle, le consiguió dos opciones en la segunda división de Inglaterra y Catar, al final por el cierre del mercado firmó con el Al-Gharafa, pero una situación con ese equipo le abrió la oportunidad de jugar en la Vieja Metrópoli.

“Firmo un precontrato en Catar, pero como jugaba hasta en enero, porque el equipo tenía una sanción con la FIFA, tuve cuatro meses libres para jugar con otro equipo.

“Me ofrecieron jugar en Brasil, mi familia no quiso, nos fuimos a Costa Rica, luego de que la opción de volver al Saprissa se cayó porque Jeaustin Campos, que en ese momento era el gerente deportivo, no lo aprobó, llamé a Claudio Ciccia y le dije que se le iba cumplir el sueño de jugar en Cartaginés”, comentó.

Al final llegó a los brumosos para jugar el torneo de Invierno 2014 y se mostró agradecido por el apoyo que le dieron durante ese tiempo y la gente hasta le regaló bolsas de papas y fresas como forma de gratitud por defender la blanquiazul.

Además aclaró que el dinero nunca fue un impedimento para llegar a la Vieja Metrópoli, porque cobró un bajo salario para seguir jugando y mantener un ritmo de juego.