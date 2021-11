Christian Bolaños lanza dardo a extécnicos de Saprissa: “Nuestra identidad es ser ofensivos, habíamos perdido eso”

Christian Bolaños está feliz con la llegada del español. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Fiel a su estilo y costumbre, Christian Bolaños no se guardó nada y volvió a tirar fuego, en esta ocasión dirigió sus dardos, aparentemente, contra los exentrenadores recientes del Saprissa por usar un método de juego que él considera no es acorde a los valores del club.

Para Bola, con la llegada del español Iñaki Alonso, el equipo recuperará una identidad ofensiva que se había perdido, según dijo a FUTV al finalizar el juego ante Sporting.

“La idea de juego y metodología de trabajo de él nos gusta mucho, hoy se vio un poco de lo que trabajó, porque creamos muchas opciones de gol y conseguimos un triunfo muy importante.

“Nuestra identidad es ser ofensivos, habíamos perdido muchísimo eso, inclusive otros venían acá a nuestro estadio y nos faltaban el respeto con el balón, nosotros renunciamos un poco a eso. El profesor tiene una metodología en la que nos sacará lo mejor a los jugadores”, dijo.

Las palabras de uno de los capitanes del Monstruo parecen indicar que ellos no se sentían cómodos jugando con los métodos de Wálter Centeno, Roy Myers y Mauricio Wright, con quienes se volvieron un equipo vulnerable.

“Cada entrenador sabe cómo trabajar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros, tal vez algunos nos piden otras cosas y uno intenta ayudar, pero tal vez no es lo mejor, pero uno tiene que hacer un sacrificio. El profesor me exige que trabaje en el área, haciendo lo que más me gusta, que es tener el balón”, añadió.

Para Bolaños, el equipo tenía un problema y lo hablaron entre los jugadores para revertirlo.

“Ahora tenemos un entrenador nuevo, con otra visión. Cada quien tiene metodologías de trabajo y algunos entrenadores tienen algún esquema en el que nosotros los ofensivos tenemos que correr un poco más sin el balón y lamentablemente a estas alturas uno debe hacer lo contrario, tener el balón para poder ayudar al equipo.

“Este profesor viene con una metodología de Europa, en la que están muy acostumbrados a que juguemos con el balón, que se abran espacios y eso nos ha caído muy bien”, finalizó.