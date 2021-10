Christian Bolaños: “Me duele que la selección sea manejada como una pulpería”

Christian Bolaños confesó que quería jugar más minutos contra Estados Unidos. Prensa Fedefútbol. (Fedefutbol)

El jugador saprissista Christian Bolaños no se guardó nada y lamentó la forma en la que se está manejando la eliminatoria mundialista hacia Catar.

Bola dio declaraciones a Radio Columbia y en su criterio, el equipo de todos es manejado como una pulpería y considera que todos deben hacer un análisis de la situación que gira en torno a la nacional.

“(Sobre los chismes) siempre se han dado estas situaciones, pero me molestan que hagan historias tan increíbles. No estamos jugando ni a casita dentro de la cancha, pero creo que a veces no se vale eso, nos estamos majando la manguera nosotros mismos y sabemos el camino por el que ha pasado la selección en estos tres años.

“Si somos ticos no tenemos que echar más carbón, la selección es nueva, ha pasado por varios entrenadores, a los jóvenes les ha costado dar el paso al frente, pero hay que cambiar el discurso, apoyar, si la selección no va al mundial sabemos que pasará”, destacó.

Otros de los temas que cuestionó el saprissista fue la forma en la que se convoca a los jugadores.

“Hay que ver quién se suda la camiseta, quién merece, no llamar por llamar. Hoy llaman por llamar y estamos viendo las consecuencias, no es justo que agarren a la selección y la vean como equipo de barrio, algunos jugadores hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y la selección se está manoseando por gente que no la aprecia”, dijo.

Christian recordó que para estar en la Tricolor se ha esforzado y lamentó que algunos vean a la Sele como una pulpería.

“Para estar en la Sele tuve que hacer muchos sacrificios, la gente no se lo imagina, al igual que algunos compañeros que marcaron época. Me duele que (la selección) sea manejada como una pulpería, el país ama el fútbol, se hacen cambios de técnico como si fuera cambiar un producto y hoy en día los que están sufriendo son los jugadores, que tienen cuota de responsabilidad, pero la culpa también es de otros”, lamentó.

Ganar o ganar

Para el experimentado jugador, el juego contra Canadá será vital y si no se saca la tarea contra los norteamericanos, la selección se puede ir despidiendo del mundial.

“Hay que ganar, una eliminatoria es complicadísima y falta la mitad de la vuelta, el juego contra Canadá, en mi criterio la selección mas fuerte del área.

“La tabla esta peleadísima, somos conscientes de que dos selecciones iban a marcar el ritmo, se está dando como era normal, Costa Rica tiene posibilidad de seguir peleando, hay que jugarse la vida, todos tienen que ser más inteligentes, jugadores, cuerpo técnico, federación, porque si se pierde el juego contra Canadá le estamos diciendo adiós al mundial”, afirmó.

Sobre la decisión del técnico Luis Fernando Suárez de hacer los cambios - en criterio de muchos de forma tardía - Christian aseguró respetar las decisiones del entrenador, pero le hubiera gustado jugar más minutos.

“Los cambios los tomo con respeto, he estado acá casi tres años, me llegó atropellado el llamado, pero es un premio al trabajo, intenté sacar el provecho a lo que podía.

“Me hubiera gustado más porque soy un jugador competitivo, los otros compañeros nos estábamos muriendo por entrar, las decisiones del cuerpo técnico las respeto”, explicó.