Christian Bolaños: “Me gustaría llegar hasta los 40″

Christian Bolaños y Jeaustin Campos terminaron el torneo abrazados, por aquello de los chismes. (JOHN DURAN)

El torneo de Christian Bolaños posiblemente fue uno de los más complicados de su carrera, entre lesiones y falta de oportunidades para jugar, tuvo pocos minutos, pero no le quita el gusto del título.

Luego de sumar un campeonato más a su extenso palmarés, Bola confesó que se siente con toda la fuerza para seguir jugando y que a sus 38 aún tiene la ilusión y las ganas de darle más.

“Yo aún me levanto con las ganas de entrenar, de pensar en que esto es lo quiero por más tiempo, me siento bien, estoy contento y la verdad es que sí me gustaría jugar más tiempo, me gustaría llegar a los 40, pero vamos a ver qué depara Dios”, dijo a los medios luego del conseguir el título.

Al hatillense le queda un año de contrato por lo que dice que va paso a paso a ver qué sucede, pero su determinación de seguir jugando es clara y agradeció por lo que ha ganado a lo largo de su carrera.

“Yo he sido un jugador muy bendecido en eso, nunca me he cansado de ganar títulos, de estar ahí con mis compañeros año tras año. El cariño que he recibido de todos los morados ha sido increíble y eso es lo que me ha mantenido con esa hambre de seguir compitiendo y buscar más metas, esas que nos planteamos a inicio del torneo y es bonito conseguirlas así”, destacó.

Sobre el porqué su equipo nuevamente se proclamó campeón, fue muy claro que el ADN de Saprissa es diferente y que lo que da son campeonatos.

“Yo creo que eso marca diferencia no solamente en este torneo, sino a lo largo de la historia, por eso Saprissa está en lo más alto y es lo que es.

“Yo me alegro mucho por los muchachos nuevos, los refuerzos que es su primer campeonato llegan y ganan su primer título, creo que es importante para ellos. Para que ganen confianza y sepan dónde están, que valoren que esta institución los puede llevar a cualquier lugar del mundo”, comentó.

Hay Bola para rato, por más dimes y diretes que hayan por ahí, el ídolo morado la tiene clara.