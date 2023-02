¿Christian Bolaños sigue tirando? Bueno, ya se imaginan con qué

Christian Bolaños sigue mandando mensajes en sus redes sociales.

Christian Bolaños, volante de Saprissa, al igual que en las últimas semanas, siguió utilizando sus redes sociales para mandar mensajes debido a su situación futbolística, en la que no cuenta para el técnico Jeaustin Campos.

Este martes, subió una historia a sus redes sociales con una frase que va dirigida a quienes, según pone, no ven su trabajo en el club, la cual queda muy abierta a la interpretación.

“Sigue trabajando duro, incluso cuando nadie te esté viendo...”, publicó en una historia de Instagram con una foto suya entrenando y acompañada de un emoji de una carita com una risa irónica viendo a un lado y un balón de fútbol.

Durante el Clausura 2023, Bolaños no ha jugado un solo minuto, el viernes pasado el entrenador morado dio una explicación en la que afirmó que eso es responsabilidad del futbolista, pues no ha tenido ni la mejor actitud o comportamiento para hacerlo.

“Con el tema de Christian, me alegra mucho que haya reconocido los errores que ha estado cometiendo, que su actos van en contra de lo que en cualquier camerino puede manejarse y que eso no le permitía competir sanamente, porque han sido errores que desafortunadamente hacen que no tenga esa competencia.

“Yo no puedo sacar a muchachos que están trabajando bien, que cumplen con horarios, con todas las indicaciones que se les da a los jugadores para poder darle una competencia muy leal a Bola. Lo más importante es eso, que reconoció sus errores”, comentó.

Puertas afuera afirman que ya todo está tranquilo, pero puertas para adentro eso está por verse.