Christian Bolaños sobre ausencia en selección: “No me gusta estar donde no me quieren”

Christian Bolaños es junto a Bryan Ruiz uno de los líderes de la selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

A sus 37 años, Christian Bolaños sigue demostrando que sus condiciones futbolísticas se mantienen intactas como lo hizo este miércoles ante el equipo mexicano Pumas de la UNAM, por lo que muchos consideran que aún tiene más para ofrecer en la selección de Costa Rica.

Luego de marcarle un doblete a los aztecas, a Bola le preguntaron en conferencia de prensa sobre su ausencia en la Tricolor y su respuesta fue contundente, no está porque algunos no lo quieren ahí.

“Estoy en una posición en la que lo que diga dará de qué hablar, más con lo que había pasado anteriormente, esto es fútbol y yo respeto las decisiones que se han tomado. Le deseo lo mejor siempre a la selección, tengo grandísimos amigos ahí y hay otros muy jóvenes apenas empiezan.

“Yo soy un tico más que quiere ver a la Sele en el mundial, pero por qué no estoy creo que no me toca a mí responderlo, yo intento hablar en el terreno de juego. En su momento cuando me convocaron no lo pensé para poder ayudar a la selección, pero si lo hacen ahora creo que sí me lo voy a pensar, porque no me gusta ser sobro de nadie, cuando uno ve que no te quieren, es mejor hacerse a un lado y ver las cosas de largo, aunque siempre deseándoles lo mejor”, dijo.

Christian Bolaños demostró ante Pumas que está sobrado para competir al más alto nivel de Concacaf. (Jose Cordero)

Bolaños fue convocado para el partido contra los Estados Unidos en octubre del 2021 y posterior al juego comentó que le dolía que la Fedefútbol estaba siendo manejada “como una pulpería”, lo que él sabe incomodó a personas como Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol.

Cuando le han preguntado al técnico Luis Fernando Suárez y a Villalobos sobre la ausencia de Bola siempre se han escudado en “razones técnicas” aunque en el fondo muchos saben lo sucedido.

“Sí me gustaría también que fueran un poco más sinceros, a veces aquí en Costa Rica le dan muchas vueltas a las cosas y no se explican cómo deben. Uno como jugador queda entre la espada y la pared. Escucho esta pregunta mucho, para no hacer polémica ni problemas, sé que el profesor llama a los que él cree convenientes y punto.

“Si no soy del agrado de él o del presidente o de los que están encargados ya es un tema aparte, pero de mi parte siempre he intentado ganarme las cosas en el terreno de juego y sino estoy ahí es porque no me quieren. Punto. Así lo veo yo. Los jugadores somos muy inteligentes.

“Por eso digo que ahora (si lo convocan) sí me lo voy a pensar, porque no me gusta estar en un lado donde no me quieren”, dijo tirando fuego.

Costa Rica jugará el 24 de marzo ante Canadá en el Estadio Nacional, luego viajará a El Salvador el 27 y cerrará la eliminatoria rumbo a Catar 2022 el 30 de marzo recibiendo a Estados Unidos.