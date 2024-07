Christian Oviedo no se guardó nada contra el arbitraje tras empatar con Alajuelense

Chrisrtian Oviedo volvió a la que fue su casa, pero esta vez como entrenador del Santa Ana FC (Jose Cordero)

Christian Oviedo aseguró que arbitraje le robó oportunidad a él y al Santa Ana de salir con un triunfo del Morera Soto.

El entrenador del nuevo club de primera división salió contento con el trabajo de sus jugadores en el 1 a 1, pero se mostró molesto con una jugada que, según él, los perjudicó.

“El resultado es buenísimo, sabe a muchas ganas, a sacrificio de mis jugadores, así que felicitarlos porque hicieron un buen partido. Al final, tuvimos para ganar, nunca hablo de los árbitros, no me gusta, pero hubo un penal clarísimo al minuto 90 y no lo pitaron”, comentó en la conferencia de prensa.

El exjugador manudo aseguró que para él las acciones se miden de forma diferente según la camiseta.

“Yo le digo a los árbitros que no tienen que regalarle nada a los equipos grandes, nosotros venimos subiendo de segunda. Espero que mejoren, que mejoren contra nosotros, porque hay unas jugadas que no son iguales para nosotros que contra el rival”, mencionó.

El timonel cerró asegurando que su cuadro ha tenido un arranque del Apertura complicado y que el calendario seguirá igual, pero que confía en que, con trabajo y la combinación de experiencia y juventud que los caracteriza, puedan seguir sumando resultados positivos.

El próximo duelo será el sábado 3 de agosto, contra otro equipo grande, el Herediano.