Christian Sandoval dejó a varios picados al hablar de Saprissa tras ganarle a Herediano.

El periodista Christian Sandoval generó debate entre sus seguidores al elogiar a Saprissa tras su victoria ante Herediano en la ida de las semifinales.

El Monstruo goleó con un 4-0 al Team en el Ricardo Saprissa y reavivó aún más la ilusión de su afición, que incluso sueña con el título, pese a que el equipo venía de una primera fase muy ralita.

Saprissa le metió cuatro goles a Herediano en el primer partido de semifinales. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

“Y ese es nuestro campeonato. 22 fechas de acomodo y luego el torneo de verdad, donde la historia, la camisa y la chapa pesan. Lo pudieron matar y lo dejaron vivo y Saprissa hoy hizo el mejor juego en toda la temporada.

“Arrolló, humilló y goleó a un insípido Herediano que se esconde en Tibás. Un equipo como Herediano que tiene casi 600 minutos sin hacer un gol en Tibás, no puede pretender sacar una serie así. 4-0 y le salió barato al Herediano porque pudieron ser más. Solo un desastre impedirá que tengamos gran final”, escribió el comunicador.

“Y usted brincando en una pata, Sandoval. ¿Por qué no se pone la camiseta morada de una vez?“, ”Sea más objetivo Sandoval… Nadie ha dejado vivo a Saprissa, Heredia jugó mal no es que Saprissa jugó mejor... No lo ha hecho en todo el campeonato. Además, en este campeonato tan mediocre Saprissa siendo el peor equipo puede hasta ser campeón no por ser el mejor…. Así se premia a la mediocridad”, “Cuando hagan el torneo por rendimiento y que el primero que llegue quede campeón, se terminarán esas habladas y ventas de humo que tanto daño le hacen al fútbol tico”, comentaron algunos.