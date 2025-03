Christian Sandoval dijo que solo tuvo un jefe malísimo y no le tembló el puslo para decir el nombre

A Christian Sandoval no le tembló el pulso para nombrar al jefe que describió como ‘malísimo’. (Teletica Radio/Facebook)

Christian Sandoval dijo este lunes que solo tuvo un jefe malo en su vida y no le tembló el pulso para dar a conocer el nombre en el programa Teletica Deportes Radio.

El periodista estaba hablando, junto a sus compañeros, del debut de Paulo César Wanchope como técnico de Saprissa, y mencionó que el banquillo de los tibaseños lo celebró y que pareciera que ahora sí se encontró el camino.

Christian también recalcó que posiblemente había incomodidad con José Giacone, ya que aunque los jugadores querían jugar con todo, no había un buen ambiente, algo que Rolando Fonseca negó que eso estuviera pasando, ya que mientras él fue jugador nunca participó en algún tipo de plan para sacar a un entrenador y culpó más al gerente deportivo, Sergio Gila, por su mala gestión.

“Todos somos seres humanos en medio de esa sinergia que existe laboral, yo te voy a decir algo Rolando, y lo hablo a título personal, yo me levanto hoy día gracias a Dios, contento, feliz, y digo voy a trabajar a un lugar donde yo quiero trabajar, donde yo quiero estar, donde es un ambiente laboral lindísimo, donde yo me voy y estoy tranquilo, estoy feliz, estoy contento.

“Esa es mi percepción todos los días y le doy muchas gracias a Dios por eso, pero Rolando, yo he estado en ambientes laborales pesadísimos, he tenido jefes malísmos, malísimos. He tenido jefes muy malos, bueno no, en realidad solo tuve un jefe malísimo, uno nada más: Eduardo Solano, pero los demás ambientes han sido distintos. Rolando, a lo que voy es que los ambientes laborales también te consumen”, tiró Sandoval.

Christian trabajó en Radio Columbia durante 10 años, donde vivió la experiencia de tener a Eduardo Solano como su jefe. Desde 2015, forma parte del equipo de Teletica, que ya había sido su casa.