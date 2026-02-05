Christian Sandoval le pegó una basureada a Allan Alemán en pleno programa en vivo

Christian Sandoval le dio un baile, en palabras futbolísticas, a Allan Alemán en la Platea de TD Más por el equipo con el que se encontró Hernán Medford a su llegada, por primera vez, como técnico morado.

“Perdón, nada más quiero decirte esto: qué equipo más malo, qué remalos”, dijo Sandoval sarcásticamente a Alemán, cuando discutían sobre la calidad de ese plantel tibaseño en el inicio de la era de Hernán en la S.

Cristian Sandoval tuvo una discusión con Allan Alemán

“Erick Lonis, José Francisco Porras, Reinaldo Parks, Víctor Cordero, Ronald González, Gabriel Badilla, Douglas Sequeira, Daniel Torres, Juan Bautista Esquivel, Tray Benneth, Andrés Núñez, Jervis Drummond, José Francisco Alfaro, Wilson Muñoz, Saúl Philips, José Luis López, Randall Azofeifa, José Carlos Cancela, Kenneth Vargas, Evans Benwell, Esteban Santana, Ronald Gómez, Álvaro Saborio y Gerald Drummond, no me jodás”, le dijo Botoneta mientras Aleman solo se justificaba diciendo que Saprissa no ganaba en ese entonces.

“Cómo va a ser malo ese equipo, qué querés”, dijo Sando mientras Mambo Núñez se burlaba de Allan diciendo que “lo trapearon”, a lo que el Ratón decía que Hernán lo armó, pero el periodista le replicó que había sido el plantel del 2003.