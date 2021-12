Christian Sandoval le tiró al diputado Pablo Heriberto Abarca

El periodista Christian Sandoval se le fue con todo al diputado Pablo Heriberto Abarca en Twitter.

El estadígrafo escribió que no olvidáramos un tuit que publicó el legislados. Añadió lo siguiente: Nunca olviden la chabacanería, corrientada, poca altura y nula sensibilidad de este tipo, cuando hay familias que con dolor recuerdan a los que ya no están, él nos salió con esto. Y no lo olviden, porque muy pronto estará pidiendo votos”.

Sandoval la pasó muy mal por el covid. Foto Facebook

El texto que tanto molestó a Sandoval decía: “Hoy no hay COVID, pero recuerden siempre cuidarse”.

Recordemos que Sandoval la pasó rudo con el covid y ha habido gente cercana al gremio que ha partido. No solo el periodista le tiró a Abarca, hubo mucha reacción por el tuit.