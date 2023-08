Christian Sandoval no olvida la vez en un conocido exjefe lo hizo perderse un concierto de Luis Miguel

Christian Sandoval incluso dijo que para el próximo concierto sacará vacaciones.

El anuncio sobre el concierto que tendrá el cantante Luis Miguel en Costa Rica en el 2024 es tendencia en las redes sociales y uno de los que más se mostró emocionado por la noticia fue el periodista de Teletica Christian Sandoval y hasta hizo una confesión que quemó a un exjefe.

La confesión surgió cuando el también periodista Ricardo Cordero contó que hace cuatro años se perdió un concierto porque le tocó bretear, ahí fue que Sando en su defensa hizo tremenda confesión y ahí se llevó entre las patas a uno de sus exjefes.

“Yo sí tengo que decir que a mí un jefe mío me impidió ir a un concierto de Luis Miguel, le dije ‘vea jefe, viene Luis Miguel, ese día no cuente conmigo, ese día juega la Sele contra Canadá', me decía ‘tranquilo, no te preocupés’, le dije que perfecto y una semana antes me dijo ‘mae Sandoval...’, le dije que se va a hacer, saludos Yashin Quesada, te quiero mucho”, dando a entender que le cambiaron los planes a última hora y por eso no pudo ir a ver a su artista favorito.

LEA MÁS: Ehhhhhh! Luis Miguel confirma concierto en Costa Rica

Lo que sí dejó claro es que el día que se presentará en el país, el próximo jueves 8 de febrero del 2024, sacará vacaciones.

“Ese día no cuenten conmigo, no voy a estar, no piensen qué voy a aparecer por ningún lado, no estoy”, agregó.

Para salvada de Ricardo que confesó ser fan del “Sol de México”, ese día también tendrá vacaciones y podrá disfrutar del concierto.