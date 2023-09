Christian Sandoval vacila a Gustavo López por un curioso cambio de look

Gustavo López se mandó sin miedo al éxito con el cambio. Foto: Cortesía

Con amigos así, ¿para qué enemigos? Eso aplica a la perfección para los periodistas Christian Sandoval y Gustavo López luego del partido del Sporting y el Deportivo Saprissa, donde a Tavo lo vacilaron por un cambio de look.

Si cree que fue porque se cortó el pelo o se aplicó un tinte nuevo, pues no pegó, López se puso aretes y los estrenó en el juego que cerró la jornada dominical.

“Voy saliendo del Ernesto Rohrmoser y me encuentro con semejante sorpresa. No, no, no, pero, ¿con aretes? ¿Cómo con aretes? No, no, no. ¿Eso es crisis de los cincuentas ya? Pero te pusiste dos aretes”, dijo Sandoval entre risas y sorprendido al ver a su compa así.

Tavo muerto de la risa le respondió y hasta le dijo que está pensando ponerse un par más, ¿cumplirá con su palabra?

Si quedó sorprendido de semejante cambio de Gustavo, en el siguiente video lo puede ver en detalle. ¿Qué le pareció?