No sé que valoran, también he cometido errores por falta de madurez o porque me traiciona el corazón, ya que si algo no andan bien uno dice cosas y trata de que las arreglen y es ahí donde uno comete el error. Pero es correcto decir que las cosas no andan bien para lograr el objetivo. Ese tipo de cosas dejan chichotas, pero ellos piensan que uno sigue igual y no es así, todos merecemos otra oportunidad y que respeten la madurez que uno ha adquirido con el transcurso del tiempo.