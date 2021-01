Hace como tres o cuatro años que conozco al que era el dueño del carro, él lo tenía ahí, yo se lo ofrecí comprar, pero me cobró mucha plata, entonces le dije que no iba a pagar ese capricho, luego él tuvo un problemilla por ahí y lo tuvo que dar por una plata y se lo dio a otra persona y el señor que lo tenía recién comprado me lo vendió a mí.