Chuzo de la semana: ¡Este Panchito es un amor!

Panchito es un amor y el orgullo de don Melvin Cascante Espinoza.

Melvin es el más orgulloso con su carrito. Foto: Shirley Vázquez

Este vecino de Guadalupe de Alajuela saca pecho con Panchito, un Chevrolet V8, modelo 1949.

La historia de este carrito es larga porque, según cuenta don Melvin, anduvo detrás de la nave por más de dos años.

Por todo lado andaba buscando y buscando, hasta que apareció su amor en Escazú; lo malo era que estaba completamente lleno de herrumbre.

Hasta daría lástima echarle una carga a este cajón tan chaneado. Foto: Shirley Vázquez

Las malas condiciones en las que se topó a Panchito no lo frenaron y se adueñó de él para después, poco a poco, irlo restaurando y tenerlo como un ajito. Eso sí, asegura que aún le faltan algunos detalles, pero ya lo anda por todo lados.

Dice don Melvin que del monto que pagó por Panchito no quiere hablar. Ya eso quedó atrás después de lo que le ha tenido que meter, pues prácticamente quedó como nuevo. Este chuzo del 49 tiene los mismos lujos de un carro del año.



"Sin exagerar le he metido cerca de $30 mil, pues todo lo he conseguido fuera del país. Hay mucho repuesto que aquí no consigo, además de eso el carro tiene aire acondicionado, motor de un verdadero V8, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, suspensión trasera. En fin es un perfecto carro 1949, pero como recién salido de agencia", contó más que feliz.

El motor que le tiene Melvin da gusto, un maquinón para este carro. Foto: Shirley Vázquez

Melvin cuenta que hace tres años y medio lo adquirió y todo lo que le ha hecho es por gusto propio. Por eso se ha llevado no sólo tiempo, sino también muchísimo dinero,.

Es el carro que soñó, por eso le dedica bastante. Y fue en febrero de este año que lo sacó a la calle, lo llevó a Puntarenas a la “Exotic Car” y la gente se volvía a verlo o lo señalaba.

Dan ganas de irse a pegar una vueltita con esta nave. Foto: Shirley Vázquez

"Uno ve cuando va en carretera la gente señala, vuelven a ver el carro. Cuando lo tengo estacionado en algún lugar llegan a verlo, a tomarse fotos, me dicen si los deje subirse. En fin, puedo decir sin temor a equivocarme que el carro hace loco por donde quiera que pase, llama mucho la atención. Los niños son felices, hay señores que se acercan y me dicen que lo venda y hasta me han llegado a decir 'le doy $45.000 ya mismo'. Pero, qué va, yo no lo vendo ni estando loco. ¡Lo que me costó conseguirlo!", dice.

"Lo que quiero es tenerlo conmigo siempre, que sea el carro para ir de paseo con mi esposa, salir a hacer mandados, andarlo por todo lado. El carro quedó como nuevo, ahora sí no hay quite que lo ande por todos lados".

Los aros de este Chevrolet V8 son un lujo y lo hacen verse muy bello. Foto: Shirley Vázquez