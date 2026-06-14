Chuzo se armó con todo para alzar un campeonato al que ya le anduvo muy cerquita

Albín Sandí afinó su Honda Civic 2002 para competir con todo. (Cortesía Albín Sandí/Cortesía Albín Sandí)

Albin Sandí Gamboa es un vecino de Ciudad Colón que, además de ser gran fanático de los carros, vive una gran pasión en el rally, deporte con el que compite a lo grande desde el 2025 con su Honda Civic EP3 2002.

Este desarrollador informático de profesión, tiene muchos años compitiendo en el rally y este próximo domingo 20 de junio arrancará una nueva temporada, para la que viene con gran ilusión de alzar el título, por lo que pulió bastante su nave.

“El año pasado estuvimos muy cerca de ganar la categoría. Este año la idea es ya entrar con todo para ganarla, hemos hecho mejoras del carro, lo acabamos de pintar y cambiar totalmente el diseño, entonces, pues con todas las ganas de ir a ganar este año”, dijo.

Albin compite en la categoría N3, una de las más reñidas, por lo que nos contó todo lo que le fue metiendo al auto y cómo llegó a sus manos.

El auto cambió de colores y diseño para competir este año. (Cortesía Albín Sandí/Cortesía Albín Sandí)

“En realidad, en esos carros realmente lo que se hace es que se le da mantenimiento. Se le refresca el motor y pues básicamente es ponerlo todo a cero para poder correr”.

“Hay que aclarar que el campeonato es del todo FIA (Federación Internacional de Automovilismo), pero sí nos regimos a partir del reglamento del campeonato de rally. Entonces somos muy estrictos en cuanto a lo que tiene que ver con la caja y el motor, que tiene que ser stock. De parte de uno lo que busca es poder terminar bien, que el carro esté con todo lo más óptimo posible para poder competir”, comentó.

Preparación rigurosa para competir al máximo nivel

El auto se revisa de manera muy rigurosa por parte de profesionales en la parte mecánica y en general para poder salir a la pista con confianza y correr sin problemas.

A diferencia de otros pilotos, Sandí explicó que su estilo de manejo es más conservador, para cuidar un poco más el carro y no tener que hacer más de los cambios necesarios en cada carrera, como las llantas y otros detalles menores.

Albín Sandí ya tiene listo su Honda Civic para ir a competir al campeonato nacional de Rally. (Cortesía Albín Sandí/Cortesía Albín Sandí)

“Los carros son muy seguros, uno refuerza mucho la parte de seguridad, pero uno tiene que cuidarse, en la parte en la que uno tiene que asegurarse de poder llegar a la casa a seguir trabajando también”, comentó.

La inversión que requiere competir en rally

La inversión para tener un chuzo así y ponerlo a competir también es fuerte, por lo que es algo que se debe considerar, expresó.

“Hay que hacer sacrificios, no le voy a mentir, tiene su parte importante en lo económico. Algunas personas del taller (mecánico) y todo esto nos ayudan en cuanto a mano de obra, así como los preparadores, pero sí digamos que en promedio en cada fecha, uno podría gastar cerca de 2.500 dólares por fecha (1,25 millones de colones, dependiendo del lugar donde sea)”, explicó.

Loa aficionados podrán ir a conocer el auto el próximo viernes en Belén. (Cortesía Albín Sandí/Cortesía Albín Sandí)

Exhibición en Belén y carrera en Pedregal

Para los amantes de los motores y el rally, además de ir a la carrera el próximo domingo, podrán tener una gran oportunidad el próximo viernes 19 de junio, cuando esta nave junto a otras estén en exhibición y haciendo una largada (inicio de una carrera) para que la gente los pueda ver.

La exhibición será en Belén, en el hotel Marriott, que queda por Intel, a partir de las 4:30 p.m. para que la gente se tome fotos y conozca los autos y a las 7:30 p.m. se realizará la largada.

En cuanto a la carrera, será el domingo en el Centro de Eventos Pedregal a partir de las 9:00 a.m. La entrada cuesta 3.000 colones, los niños menores de 12 años acompañados de un adulto no pagan y el parqueo costará 5.000 colones. Los tiquetes están a la venta en passline.com.

Tecnología costarricense para seguir la competencia en tiempo real

Un detalle curioso es que la empresa remoto.io, propiedad de Sandí, tendrá a su disposición un nuevo sistema de cómputo que incluye un trackeo de los vehículos en competencia, por lo que se van a poder ver los tiempos en línea.