Ciclista costarricense protagoniza polémica y viral acción en Copa del Mundo de ciclocrós

Momento en el que Mathieu Van der Poel empuja a Felipe Nystrom. Foto: captura video

El ciclocrós es una de las pruebas más duras en el mundo del ciclismo, son competencias extremas que se corren en un circuito con una combinación de tramos de asfalto, caminos de tierra, césped, terrenos fangosos, barro, arena, cuanto obstáculo se les ponga al frente deben sortearlo a como puedan.

Una disciplina de esta naturaleza involucra un esfuerzo titánico el cual se ve reflejado en eventos como la copa del mundo, la cual se realiza esta semana en Bélgica con mucho astros del ciclismo mundial como el neerlandés Mathieu Van der Poel, considerado como el rey del ciclocrós.

En la prueba también estaba inscrito el costarricense Felipe Nystrom, corredor de 40 años quien tuvo un polémico y viral episodio con Van der Poel, según detalló la prensa internacional, que ha dado mucho de qué hablar y no deja nada bien parado al tico, tanto que hasta acabó disculpándose.

La cosa está así, resulta que el martes, durante la décima prueba de la Copa del Mundo 2023-2024 desde el prestigioso circuito de Gavere (Bélgica), uno de los más complicados, el europeo iba embalado en medio de un barreal cuando se le atravesó el nacional, por lo que el líder lo empuja con el brazo y lo hizo quitado del camino.

La crítica que le han hecho al tico es que para ese momento iba en última posición, ya el líder le había sacado una vuelta, lo que lo descalificaba de la competencia según el reglamento y ya ni siquiera estaba corriendo, iba caminando con la bici al lado y sacándose foto con el público que veía la carrera.

Diversos medios especializados en ciclismo y en deportes señalan que lo que Nystrom estaba haciendo no es profesional, que ya había tirado la toalla y estaba estorbando en lugar de competir, cosa que no se espera nunca de un corredor en una prueba de esa talla.

“Hubiera sido un lance más de carrera si no fuera por el hecho de que Nystrom estaba siendo doblado lo que, según la normativa de la especialidad lo deja automáticamente fuera de carrera y, por otra parte, porque una vez perdidas sus opciones de lograr un buen resultado, el ciclista costarricense rodaba disfrutando del fervor del público belga, produciéndose el incidente justo cuando reemprendía la marcha, bici al hombro, tras acercarse a un espectador que le pidió hacerse una selfie”, redactó Brújula Bike.

En redes sociales algunos criticaron a Van der Poel por considerarlo que fue brusco con su compañero, pero entendidos afirman que en esos momentos de competencias en los que estás ganando y se te mete alguien para solo estorbar, es una reacción natural.

Felipe Nystrom se disculpó por lo sucedido con Mathieu Van der Poel Foto: Tomada de Brújula Bike

La situación fue tan mediática durante el mundial que el tico acabo disculpándose con su colega y afirmando que entiende perfectamente su reacción y lo sucedido.

“Me siento fatal, Lo que pasó allí fue 1.000% culpa mía. Mathieu tuvo que empujarme, debería haber sido aún más fuerte. Yo estaba en medio y me siento muy mal por ello. Me preocupa que Mathieu reciba mensajes de odio de quienes dicen que no tenía por qué empujarme”, dijo el tico en declaraciones publicadas por el medio brujulabike.com

Felipe no seguirá en el mundial al quedar fuera de la competencia, además porque asegura que no quedó con el mejor de los ánimos, aunque afirma que sí se siente orgulloso de llegar a ese nivel.

“Realmente no merezco estar aquí. Tenía un sueño y lo he conseguido, pero mi error del martes es demasiado grande para continuar. Normalmente habría tenido los medios para seguir hasta el Mundial, pero ahora voy a dejarlo la semana que viene”, comentó el tico.

Por su parte Van der Poel aceptó las disculpas e instó al costarricense a que no se retire. “No estoy enfadado con él. Felipe ha cometido un error de apreciación y eso le puede pasar a cualquiera. No debería renunciar a su sueño por eso. Espero que se quede y continúe con su programa de carreras”, comentó.

Mathieu Van der Poel es el campeón del mundo del ciclocrós. Foto: AFP

El calendario del mundial acaba en Bélgica el próximo lunes 1 de enero.