Ciclista costarricense realizó un recorrido titánico en el desierto de Marruecos (Video)

Jean Jacques Lamm recorrió el desierto marroquí durante 6 días. Cortesía.

Jean Jacques Lamm tuvo el privilegio de representar a Tiquicia en la Titan Desert 2021, una competencia en la que tuvo que recorrer el desierto de Marruecos durante cinco días.

Jack - como le llaman sus familiares y amigos - participó en la carrera del 10 al 15 de octubre y confesó que más allá de la competencia, asistió para disfrutar del paisaje, pues era la primera vez que visitaba a este país africano y la experiencia lo dejó con la boca abierta.

“Éramos doce amigos y nos estábamos preparando para competir en abril del 2020, pero la carrera se pospuso por la pandemia.

Cerca. Aunque vive en Tiquicia desde los 2 años, Jack aún no tiene la nacionalidad tica. El otro año espera oficializar su nacionalidad tica, pues es residente desde hace años.

“Luego nos dieron la noticia de que sería en abril del 2021 y se fueron corriendo la fechas, por lo que dejamos de entrenar para participar en la edición del 2022, pero en agosto nos dijeron que la competencia sería en octubre y me preparé para participar en un tiempo muy corto, aunque la experiencia valió la pena”, afirmó.

Pese a ser su primera experiencia en esta competencia, Jack logró recorrer los más de 100 kilómetros que debía completar cada día. Jack compitió en la categoría máster, ya que tiene 50 años y finalizó en la posición 25, entre más de 100 participantes y a nivel general finalizó en la posición 112, entre 425 competidores.

Jean Jacques llevó con orgullo la bandera tica durante la competencia. Cortesía.

Cambio de vida

Jean Jacques nació en Francia y a los dos años se los trajeron a vivir a Costa Rica.

Él se considera un ciclista amateur, ya que le agarró el gusto al ciclismo, cuando les compró una bicicleta a sus hijas Manon y Anouk.

“Me había hecho exámenes y el doctor me dijo que tenía que cambiar mi estilo de vida, pero no me llamaba la atención salir a trotar. Cuando les compré las bicicletas a mis hijas, el señor del ciclo me recomendó comprarme una bicicleta para acompañar a mis hijas y luego de las Olimpiadas de Río 2016 se me metió el gusanito de hacer recorridos largos.

“Poco a poco me fui involucrando en el ciclismo y en el 2019 me animé a participar en la Ruta de los Conquistadores. Luego descubrí que existía una carrera en Marruecos, que se hace en el desierto y me organicé con unos amigos para ir.

“Iba a ser en abril del 2021, pero a raíz del covid se aplazó y en agosto nos avisaron que el gobierno de Marruecos autorizó a hacer la carrera. A mis amigos no les dieron la visa por el covid, pero a mí sí gracias a mi nacionalidad francesa”, manifestó.

Jean Jacques se fue solito para Marruecos y en su maleta llevaba carbohidratos, vitaminas, agua, bolsitas con gomitas que llevan aminoácidos, pastillas de sal y barritas energéticas. Además llevó el equipo para darle mantenimiento a la cleta, pues tuvo que hacerse cargo de revisar que su bici estuviera bien.

El ciclista calificó la experiencia como inolvidable. Cortesía.

La competencia

Cada día, Lamm recorría entre 100 y 130 kilómetros. En cada recorrido tuvo que sortear una gran cantidad de obstáculos, tuvo que llevar un PSG para ubicarse y fueron recorridos con mucho desnivel.

“Fueron días muy duros, pero uno logra entablar buenas relaciones con los demás participantes. En el tercer día iba bien y un competidos español tuvo un problema mecánico y logré ayudarlo para que concluyera.

“En el camino uno se encuentra con bancos de arena, a veces tuve que caminar, porque es un ambiente pesado. Pensé que el desierto era muy caluroso, pero más bien es seco, se me secó la garanta y la nariz”, manifestó.

Pese al cansancio, Jean Jacques califica la experiencia como inolvidable.

“Me gustaría volver, es increíble la cantidad de amigos que se hacen, la aventura y los paisajes que se observan. Le decía a mi esposa, Oriana, que se me salían las lágrimas de ver la belleza que nos tiene el planeta.

“Quiero volver para el 2023, mis amigos esperan ir el próximo año, pero yo me quiero preparar mejor”, afirmó.