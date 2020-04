“Desde hace un mes que no salimos a rodar fuera de nuestro apartamento, por ahora la carretera no se utiliza por un factor de protección. Es mejor estar entrenando dentro de la casa que exponerse al contagio de un virus que ha ocasionado mucho dolor y no queremos ser parte de las estadísticas. Por eso decidimos entrenar sobre el rodillo, ya llegará el tiempo de poder correr en las calles”, mencionó la atleta olímpica de Río 2016.