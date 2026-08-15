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Cinco surfistas ticos luchan por llegar a la final de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf

La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf comenzó el jueves antrerior, en playa Hermosa, en el Pacífico costarricense

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Pacífico Central metió a cinco de sus mejores surfistas en la ronda de 32 competidores durante la segunda fecha de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf (QS-WSL, siglas en inglés) que se lleva a cabo en playa Hermosa.

Durante la jornada de este viernes del QS-WSL, los ticos Jason Torres y Darshan Antequera (ambos de playa Jacó), Maykol Torres y Carlos Muñoz (los dos de Parrita) y Sam Reidy (playa Dominical de Osa) lograron avanzar a dos etapas de la final.

En el caso de Reidy, ocupó el primer lugar del heat 3 con 13,05 puntos y este sábado deberá enfrentarse a Manuel Selman (Chile), Jhonny Corzo (México) y al tico Maykol Torres.

WORLD SURF LEAGUE Garabito Surf City Pro QS2,000 Men's Event Playa Hermosa, Garabito - Costa Rica
Este viernes se llevó a cabo la segunda fecha de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Cerca de la final

Maykol Torres triunfó con el primer lugar en el heat 8 (10,90) dejando de lado a dos compatriotas (Oscar Urbina y Axel Castro) y al estadounidense Hayden Rodgers.

Mientras tanto, Jason Torres ocupó el segundo puesto del heat 9, resultado positivo que, según él, se produjo gracias al buen manejo de la presión y “el apoyo de todos los aficionados locales”.

Cali Muñoz logró el primer lugar de su heat 13 (12 puntos); por su parte, Antequera acabó en el segundo puesto del heat 16 (11,05).

El surf femenino también se hizo presente en dos heats, donde pasaron a la siguiente ronda Brianna Barthelmess (Perú) y Marlyn Glaub (Estados Unidos). En el segundo heat clasificaron Valeria Ojeda (Estados Unidos) con 13,80 y Paloma Santos (Chile) con 10,95.

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La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf se realiza en Playa Hermosa, Garabito. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf comenzó el jueves anterior. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf finaliza este sábado 15 de agosto. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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En el torneo participan deportistas de Costa Rica, Chile, Perú, Puerto Rico, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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Playa Hermosa fue escogida por sus olas de mayor período y fuerza. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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Cinco surfistas costarricenses se mantienen en la competencia, luego del segundo día del evento. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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La provincia de Puntarenas reúne a los mejores surfistas del planeta. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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