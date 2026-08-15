Cinco surfistas ticos luchan por llegar a la final de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf

El Pacífico Central metió a cinco de sus mejores surfistas en la ronda de 32 competidores durante la segunda fecha de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf (QS-WSL, siglas en inglés) que se lleva a cabo en playa Hermosa.

Durante la jornada de este viernes del QS-WSL, los ticos Jason Torres y Darshan Antequera (ambos de playa Jacó), Maykol Torres y Carlos Muñoz (los dos de Parrita) y Sam Reidy (playa Dominical de Osa) lograron avanzar a dos etapas de la final.

En el caso de Reidy, ocupó el primer lugar del heat 3 con 13,05 puntos y este sábado deberá enfrentarse a Manuel Selman (Chile), Jhonny Corzo (México) y al tico Maykol Torres.

Este viernes se llevó a cabo la segunda fecha de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Cerca de la final

Maykol Torres triunfó con el primer lugar en el heat 8 (10,90) dejando de lado a dos compatriotas (Oscar Urbina y Axel Castro) y al estadounidense Hayden Rodgers.

Mientras tanto, Jason Torres ocupó el segundo puesto del heat 9, resultado positivo que, según él, se produjo gracias al buen manejo de la presión y “el apoyo de todos los aficionados locales”.

Cali Muñoz logró el primer lugar de su heat 13 (12 puntos); por su parte, Antequera acabó en el segundo puesto del heat 16 (11,05).

El surf femenino también se hizo presente en dos heats, donde pasaron a la siguiente ronda Brianna Barthelmess (Perú) y Marlyn Glaub (Estados Unidos). En el segundo heat clasificaron Valeria Ojeda (Estados Unidos) con 13,80 y Paloma Santos (Chile) con 10,95.

La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf se realiza en Playa Hermosa, Garabito. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf comenzó el jueves anterior. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

La Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf finaliza este sábado 15 de agosto. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

En el torneo participan deportistas de Costa Rica, Chile, Perú, Puerto Rico, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Playa Hermosa fue escogida por sus olas de mayor período y fuerza. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Cinco surfistas costarricenses se mantienen en la competencia, luego del segundo día del evento. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)