Ciudadano alemán se enamoró del Saprissa y busca una entrada para el juego contra Herediano

Sasha (de camisa negra) es un ciudadano alemán que se enamoró del Saprissa, luego de ver un banderazo del equipo. Lo acompaña su amigo Miguel Freire (a su izquierda) y un grupo de aficionados morados. Cortesía.

Un ciudadano alemán descubrió -en un viaje de trabajo- la pasión con la que los aficionados del Deportivo Saprissa viven el previo a los partidos y quedó flechado de la fidelidad de los morados, a tal punto que anda buscando una entrada para el juego de ida de la gran final ante Herediano, que será el domingo, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Saprissa.

Sasha Faul llegó a Costa Rica la semana antepasada, vive en la ciudad de Stuttgart y se hospeda en el Hotel Radisson, donde vio el banderazo que organizaron los seguidores del Monstruo, el sábado 22 de octubre, antes del juego de vuelta de la final, que el Sapri ganó 1-0.

“Yo estaba en el hotel y me pareció ver una fiesta. Me acerqué a una persona (era un jugador de la “S” cuyo nombre desconoce) y le pregunté qué pasaba y él me dijo que iban para el estadio y los aficionados los estaban apoyando.

“El jugador, en son de broma, me preguntó si estaba participando del banderazo y yo salí a ver el ambiente, porque era muy bonito, la gente cantaba, gritaba y hasta hice videos”, dijo este técnico, quien labora para la empresa Impreg, que le está dando servicios a Acueductos y Alcantarillados.

Sasha comparó lo que pasaba con una celebración de Alemania cuando ha ganado una Copa del Mundo, como la celebración de Brasil 2014.

“Me gusta mucho el fútbol, suelo ir a los estadios en Alemania y por eso quiero ir al Saprissa a ver el partido, para conocer las diferencias, el ambiente, cómo viven los aficionados en el estadio.

Transmitió pasión. Marco Ballestero la ayuda a Miguel a transportarse cuando visita el país. Gracias a la pasión que ambos comparten por el fútbol, salió a relucir el Deportivo Saprissa. “A ambos nos gusta el fútbol y yo le conté que era saprissista y gracias a eso, él se interesó por el club. Él siempre pasa pendiente de los partidos y lamentablemente no calculó bien el viaje, porque la idea era que fuera al estadio y me gusta que le transmita este amor a su hijo. “Sasha quedó tan impresionado por lo que vio, que dice que eso lo ha visto hacer a aficionados del Borussia Dortmund, pero nada más”, afirmó.

“Quiero aprovechar para comprarme una camisa y llevármela a Alemania, soy seguidor del Hoffenheim, un equipo que está en la Bundesliga y el Saprissa es el único equipo que conozco de acá. Sé de Costa Rica porque jugarán contra Alemania en el Mundial, pero no dimensionaba que los ticos viven el fútbol de forma tan ferviente”, añadió, con la esperanza de poder visitar la Cueva.

Este europeo espera que el Monstruo saque el primer partido ante el Team 2-0 y confía en que alguna alma se apiade de él y le ofrezca un boleto para esta mejenga. Recordemos que el domingo anterior, la dirigencia morada sacó las entradas a la venta y se agotaron en media hora, por lo que la casa de los morados estará a reventar.

El europeo desea ir a la Cueva para conocer cómo viven los partidos los morados. John Durán,

Ena-morado

Sasha no está solo en su visita al país, pues está acompañado del portugués Miguel Freire. A diferencia del alemán, Miguel ya había visitado el país y es representante de la empresa alemana.

Freire ha venido al país en cuatro ocasiones y le gusta Costa Rica por el calor que transmiten la gente y destacó que gracias a un tico que le ayuda a transportarse por el país conoció de la “S” y esa pasión por el Sapri la comparte con su hijo Francisco, de 16 años.

“En Portugal nos gusta el fútbol, somos apasionados, pero no tanto como lo que vi acá, me gustó ese calor que la gente puso, viendo a los jugadores y sé que eso le ayuda a los jugadores.

“Marco Ballestero es quien me ha contado del Saprissa, he visto partidos del Saprissa y hasta me regaló una camisa (no nos pudo compartir foto con la chema), mi hijo la usa para llevarla al colegio y yo espero regalarle una camisa del Belenenses, el equipo de Portugal al que sigo”, comentó.

Esta es la camisa de Saprissa que tiene el portugués. Internet.

Miguel reconoció que gracias a Marco, quien es el dueño de la empresa de transporte Gamala CR se ha empapado del fútbol tico y al consultarle cuál es su club favorito, sin pensarlo dijo que el Saprissa.

“Sé que está Heredia, porque está jugando contra Saprissa, Cartaginés; que ganó un título después de muchos años y la Liga porque perdió esta semana contra un equipo de Honduras (por la Liga Concacaf). Pero soy saprissista y a mi hijo también le gusta el morado y blanco.

“Los he visto jugar por televisión, hacen buen fútbol, un poco diferente al de Europa y sé que es el club más ganador de Costa Rica, por eso me llama la atención y Marco es un hincha, siempre me habla de Saprissa y me transmitió esa pasión por los colores.

“Quería ir al estadio el domingo, pero no podré hacerlo porque viajo temprano a Portugal ”, recalcó.