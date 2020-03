“Buenas, gente, un abrazo, aunque en estos tiempos no se pueda. Quiero dar mi opinión muy personal y como capitán quiero decirles que no entiendo como acá en Costa Rica no tomamos medidas extremas. A nosotros los jugadores nos hacen jugar, o sea en serio”, escribió el capitán morado Christian Bolaños y etiquetó a Unafut y Fedefútbol.