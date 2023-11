Clásico entre Saprissa y Alajuelense en Estados Unidos se jugaría en una bonita fecha

Los ticos en Estados Unidos esperan con ansias que en los próximos meses se oficialice. (Rafael Pacheco Granados)

Poco a poco y a buen ritmo, así aseguró Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, que van las negociaciones para que el clásico nacional se juegue en Estados Unidos el próximo año.

“Sin duda es un sueño que hemos tenido por varios años y va caminando, hace dos meses nos juntamos con la gente de Liga Deportiva Alajuelense y con un productor de eventos que tiene contactos allá, así que está en manos de ellos ver todos los detalles. Ya definimos un rango de fechas para el juego, se realizaría en las últimas dos semanas de julio del 2024.

“Todo el mundo está trabajando en la parte de producción para que sea realidad y esperamos pronto que nos informen cómo va la cosa, vamos en serio con esto”, comentó.

Para que vaya guardando campo en la agenda, las fechas que indicó Chinchilla van desde el 15 al 31 julio, después de la Copa América, en pleno verano gringo.

En cuanto a la sede del partido, al principio se manejó Nueva York, pero la opción de jugarlo en Nueva Jersey es muy alta.

“Probablemente Nueva Jersey, ahí es muy fácil la movilidad, pero primero debemos encontrar el estadio que esté disponible para el evento, será ideal en Nueva Jersey porque tenemos el grupo más grande de ticos que viven en Estados Unidos.

“Lo que estamos seguros es que habrán muchas personas de otros estados que se movilizarán, como por ejemplo las Carolinas, o ciudades como Houston o Los Angeles para ver un clásico”, agregó.

Entre las opciones que podrían usar son el Red Bull Arena que alberga 25 mil personas, ahí juega el New York Red Bulls de la MLS o el MetLife Stadium, que le pueden entrar hasta 82 mil aficionados.

El que tuvo la iniciativa para este proyecto fue la productora, los morados no dudaron en apuntarse y si todo sale como lo tienen planeado, lo oficializarán antes de finalizar el año.

El estadio Red Bull de Nueva Jersey es bien conocido por los ticos, ahí jugó la Selección Nacional en la última edición de la Copa Oro. (KENA BETANCUR/AFP)

Ticos en Estados Unidos ilusionados

Contactamos a cuatro costarricenses que viven en Nueva Jersey, estado donde más ticos residen en Estados Unidos, algunos hasta lo llaman la octava provincia de Tiquicia.

A Iván Barquero, un fiebre rojinegro, le encanta la idea y esperará con ansias cuando pongan las entradas a la venta.

“Sería muy bueno que se concrete el clásico acá, porque fijo se va a llenar, tengo casi dos años viviendo en Nueva Jersey y de no ver en un estadio a la Liga jugar, la última vez que lo vi así fue casualmente en un partido ante Saprissa.

“Será una gran oportunidad para los hijos de ticos que han nacido acá y por influencia de sus papás son de Alajuelense o Saprissa, para que vivan el ambientazo que se genera y de paso ver cómo sus tatas se emocionan al observar a su equipo.

“Tengo conocidos de otros estados que tienen más de 15 años viviendo acá y no todos han tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica para ver ese juego, la ilusión de ellos es muy grande”, respondió.

Andrés Barrantes, un manudo de esos fieles, se mostró muy feliz y espera que finalmente sea una realidad.

“Es una manera de mercadear a los equipos ticos acá en Estados Unidos, a la vez acercarse un poco a los que estamos lejos de Costa Rica y no los podemos ir a ver cómo lo hacíamos antes”, aseguró Barrantes.

Angie Arce es aficionada del Saprissa, tiene más de dos décadas viviendo en Estados Unidos y se mostró emocionada cuando le preguntamos.

“Tengo casi 20 años de vivir en Estados Unidos, soy morada de pura sepa y saber que se está armando la posibilidad de hacer un clásico aquí... Sería un éxito poder compartir esa experiencia, que me imagino sería maravilloso, ya que nunca he estado en uno, pero sé que aquí habemos muchos ticos esperando ese momento”, contestó.

Jeyrol Grijalba de una nos aseguró que apenas se oficialice moverá cielo y tierra para volver a ver en vivo a su amado Deportivo Saprissa.

“La idea de un clásico aquí en Nueva Jersey me parece genial, ya que llevo varios años de no vivir el fútbol tico cómo se debe. Mi expectativa es que la gente va a disfrutar bastante, ya que hay personas como yo que tenemos mucho tiempo de no vivir una experiencia de un clásico tico y esa idea de hacerlo aquí nos va a dar una enorme alegría.

“De mi parte obviamente iría al estadio y pienso que los demás ticos harán el esfuerzo de asistir”, finalizó.

Ellos nos contaron que tienen compas de otros estados lejanos como California o Texas que harían lo que sea para asistir, como viajar en avión o pegarse la manejada, similar cuando ha jugado la Selección Nacional.