Clásico: Vladimir Quesada sentó a una de las figuras intocables de la afición del Saprissa para enfrentar a Alajuelense

Clásico: el juego entre Saprissa y Alajuelense será a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
final de la segunda fase; Deportivo Saprissa se enfrenta a Liga Deportiva Alajuelense
El clásico entre Saprissa y Alajuelense dará inicio a las 8 p.m. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Deportivo Saprissa vuelve al torneo nacional, este sábado, en el clásico ante Alajuelense.

En este momento, los morados son segundos en la tabla, con 10 puntos; mientras que los rojinegros están en el sexto lugar con 7 unidades.

El juego dará inicio a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa y para este encuentro, el técnico Vladimir Quesada recurrirá al siguiente once inicial:

Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Gustavo Herrera, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Esto quiere decir que Kenya Myrie, uno de los jugadores más chineados de la afición, no está en el once inicial

El partido se podrá ver por FUTV.

SaprissaTorneo de Apertura 2025ClásicoAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

