Clásico: Vladimir Quesada sentó a una de las figuras intocables de la afición del Saprissa para enfrentar a Alajuelense

El clásico entre Saprissa y Alajuelense dará inicio a las 8 p.m. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Deportivo Saprissa vuelve al torneo nacional, este sábado, en el clásico ante Alajuelense.

En este momento, los morados son segundos en la tabla, con 10 puntos; mientras que los rojinegros están en el sexto lugar con 7 unidades.

LEA MÁS: Video: El saprissista Gustavo Herrera recibió una visita muy especial previo al clásico contra Alajuelense

El juego dará inicio a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa y para este encuentro, el técnico Vladimir Quesada recurrirá al siguiente once inicial:

Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Gustavo Herrera, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Esto quiere decir que Kenya Myrie, uno de los jugadores más chineados de la afición, no está en el once inicial

El partido se podrá ver por FUTV.