Clásico: Vladimir Quesada sentó a una de las figuras intocables de la afición del Saprissa para enfrentar a Alajuelense

El Deportivo Saprissa vuelve al torneo nacional, este sábado, en el clásico ante Alajuelense.
En este momento, los morados son segundos en la tabla, con 10 puntos; mientras que los rojinegros están en el sexto lugar con 7 unidades.
El juego dará inicio a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa y para este encuentro, el técnico Vladimir Quesada recurrirá al siguiente once inicial:
Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Gustavo Herrera, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.
Esto quiere decir que Kenya Myrie, uno de los jugadores más chineados de la afición, no está en el once inicial
El partido se podrá ver por FUTV.