Claudio Vivas confesó el insólito hecho que nos dejó con un delantero menos ante Guatemala

Claudio Vivas dice que el empate ante Guatemala es bueno, pero no lo celebra. (Nuestro Diario Guatemala)

Claudio Vivas, entrenador de la Selección de Costa Rica, reconoció este lunes, tras el partido en Guatemala, que el atacante Kenneth Vargas no pudo jugar por un motivo realmente insólito.

El delantero se perdió la mejenga ante los chapines por “un error administrativo”, según dijo el argentino cuando le cuestionaron el porqué de la ausencia.

“Kenneth el jueves quedó fuera de lista porque venía con un golpe importante en su empeine, no estaba al cien por ciento y para mí cualquier partido de selección lo es (se refiere a que esté al 100%), eso no lo negocio con nadie. Lo de hoy fue una dificultad administrativa que después explicaremos con un poco de más de detalles.

“Es nada más eso, no puedo decir nada más al respecto, estuvimos trabajando la situación, pero bueno, al final nada, fue un error administrativo que ahí queda”, destacó.

Sobre lo que fue la mejenga, afirma que no entró a defenderse, aguantar o nada por el estilo, pero viendo las circunstancias, cree que el empate no es malo.

“A todos nos gusta ganar y el empate hoy es bueno. Todos queremos ser competitivos. Yo los empates no los celebro porque me gusta ganar, pero es un buen resultado. Partido a partido debemos ofrecer lo mejor de nosotros.

“Nunca me sentí sometido, nunca tuve miedo, fue un partido parejo, no hicimos tiempo, el árbitro solamente dio dos minutos, ir caminando para cobrar un lateral no es perder tiempo”, agregó.