Claudio Vivas cuenta el único dilema que tiene para definir la alineación de Costa Rica contra Surinam

Claudio Vivas es de los que no les gusta adelantar la alineación previo a un partido. En el juego de este viernes de la Selección de Costa Rica contra Surinam no será la excepción, pero confesó cuál es el único dilema que le falta por definir para su once ideal.

El argentino habló en la conferencia de prensa y, pese a los pocos detalles que dio, reveló en qué zona aún tiene dudas para escoger al indicado.

“Fundamentalmente, la única incertidumbre que tengo es un jugador de ataque, y me falta definir el ideal. Para mí, siempre el partido más importante es el inmediato, el del día de mañana. No puedo cometer el error de pensar que el más importante es el que se jugará dentro de cinco días (contra Guatemala). Dentro de la evaluación se valora lo físico, técnico, táctico y las necesidades que requiera este encuentro”, comentó.

Muchos imaginarán que ese duelo estaría entre Manfred Ugalde y Alonso Martínez. Por ello, Vivas, en otra pregunta, respondió si cabe la posibilidad de que ambos sean titulares contra los caribeños.

“Lo dije el otro día y lo reitero: estoy abierto a cualquier posibilidad, como contar con dos centros delanteros con características similares, que puedan jugar juntos en cuanto el partido lo permita. No está descartado. De hecho, contra Guatemala jugamos con dos jugadores ‘nueve’ de diferentes particularidades. Por eso, está entre las posibilidades de que puedan jugar los dos”, agregó.

El juego de la Selección de Costa Rica contra Surinam será este viernes a las 4 p.m., con transmisión en exclusiva por Teletica canal 7 y la aplicación TDMAX.