Claudio Vivas dice que es autocrítico, pero que no tiene por qué autoevaluarse

Claudio Vivas, entrenador de la Selección de Costa Rica, aseguró este lunes, en la conferencia de prensa previa al crucial partido contra Guatemala, que es autocrítico, pero que no tiene porque ponerse puntajes o autoevaluarse.

Costa Rica empató 1-1 el viernes pasado ante Surinam, en un partido donde los ticos eran favoritos y complicó su clasificación a la siguiente fase de la Liga de Naciones, pues ahora debe derrotar a Guatemala. Cualquier otro resultado clasifica a los chapines.

Claudio Vivas dijo que no tiene por qué autoevaluarse. (Albert Marín)

Guatemala es líder de grupo A, con 7 puntos y Costa Rica segundo con 5. Solo con un triunfo, los ticos pueden arrebatarle a los chapines el primer puesto.

A Vivas le pidieron que se hiciera una autoevaluación y, además, le consultaron que si el partido contra Surinam había sido un golpe a su deseo de continuar como técnico, pues recordemos que es entrenador interino.

A Vivas no le hizo mucha gracia la pregunta, pero respondió de forma muy educada. “Eso no es importante (la autoevaluación), lo que importa es que gane la Sele, no me hago ningún puntaje, lo que tengo es autocrítica. Sé bien qué es lo que tenemos que hacer”, manifestó.

Añadió que en el fútbol de hoy en día, no es posible ganar por goleada todos los partidos y le dijo al periodista que no conoce la realidad de los jugadores que integran la selección de Surinam.

“Desde tu punto de vista, hemos dado un paso atrás, hemos empatado de visitante con un hombre menos durante 40 minutos, evidentemente desconoces a los jugadores de Surinam. Para el mundo externo tenemos que ganar 5 a 0 y eso no existe. Si quiere vayamos a ejemplos concretos, el otro día Grecia le ganó a Inglaterra, que jugaba de local”, añadió.

Además, aseguró que no le importan tanto las críticas que le hagan, pues desde que llegó al país ha estado trabajando. Dejó entrever que la Tricolor hará cambios, dos de ellos obligados, uno por la sanción de Josimar Alcócer y otro por la lesión de Jefferson Brenes.

La autocrítica del entrenador y su confianza en el equipo serán puestas a prueba en un duelo donde solo la victoria garantiza la clasificación. Mientras tanto, la afición y la prensa siguen esperando ver si la Selección puede alcanzar el nivel que se espera de ella en competiciones internacionales.