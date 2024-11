Claudio Vivas hablará con Brandon Aguilera sobre las declaraciones en contra de la afición

Claudio Vivas, técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, expresó este jueves en la conferencia de prensa post partido ante Panamá, que hablará con el volante Brandon Aguilera, quien criticó a la afición tica.

Aguilera criticó actitudes de los aficionados durante la derrota ante los panameños, 1 a 0, en el estadio Nacional.

Claudio Vivas hablará con Brandon Aguilera de las declaraciones que dio. (Rafael Pacheco Granados)

“Me da gracia que digan cosas ofensivas, atacar a la persona, a la familia, ellos no saben las cosas que hay detrás de uno, no lo tomo personal y la gente tiene derecho a decir. No nos gusta perder, estamos molestos con el resultado, somos los primeros en estarlo, que no se malentienda”, expresó.

Vivas no conocía las declaraciones de Bebote cuando se lo preguntaron en la conferencia de prensa.

“No lo oí, tendría que hablar con él, la gente tiene derecho a reaccionar, viene a ver ganar al equipo y lamentablemente, más allá del esfuerzo que hicimos, empezamos perdiendo la serie con un penal y ampliamos esa paternidad a seis partidos”, manifestó Vivas.

A Claudio Vivas no le hizo gracia lo que dijo Brandon Aguilera. (Marvin Caravaca )

El entrenador recordó que la Sele es mundialista y que la serie es de ida y vuelta y que aún pueden ganar la revancha, pero hizo énfasis en que no se debe hablar mal de la afición.

“Si Brandon se equivocó, voy a hablar con él y explicarle que la gente tiene razón. A la gente le digo que Aguilera es joven y viene haciendo buenos partidos, contra Guatemala y el juego de este jueves lo hizo bien y eso es importante”, añadió.

El mensaje de Vivas a la gente es que lucharán con todo en el juego de vuelta, con respeto por el rival pero con la convicción de que hay posibilidades. “Si ganábamos, tampoco estaba garantizada la serie, vamos a hacer el esfuerzo. No es que la serie esté terminada, la diferencia de un gol es importante porque tienen esa ventaja de visita, pero estamos vivos”.